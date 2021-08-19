ЦРУ предупреждало Белый дом о молниеносном захвате власти талибами

Администрация Трампа и Байдена была предупреждена американской разведкой о том, что сопротивление афганской армии радикальным боевикам "может рухнуть в течение нескольких дней". Дуглас Лондон, бывший глава отдела ЦРУ по борьбе с терроризмом в Южной и Юго-Западной Азии, сказал, что президент Байден "в лучшем случае вводит общественность в заблуждение".

"ЦРУ ожидало это в качестве возможного сценария", - сказал о молниеносном захвате власти в Афганистане этот бывший офицер ЦРУ, который покинул свой пост в 2019 году, но выступал в качестве советника на общественных началах во время избирательной кампании Байдена. В подробном комментарии на сайте Just Security Лондон рассказал о том, как во время брифингов разведки для администрации Трампа и Байдена давались различные оценки того, как долго президент Афганистана Ашраф Гани и афганские силы могут выдержать наступление боевиков "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), в зависимости от масштаба и скорости вывода войск США.

По его словам, и Дональд Трамп, и Байден решили вывести войска из Афганистана по политическим и идеологическим причинам, однако, в конечном итоге, не приняли во внимание данные, поступившие от разведывательного сообщества о последствиях ухода американского воинского контингента.

По информации ряда западных СМИ, Джо Байден был убежден в том, что для падения правительства Ашрафа Гани может потребоваться 18 месяцев. На прошлой неделе широко цитировались неназванные официальные лица из военной разведки, которые заявили, что "падение Кабула" может произойти в срок от 30 до 90 дней. В среду председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сказал репортерам: "Я или кто-либо (в руководстве) не видел ничего, что указывало бы на крах этой армии или этого правительства через 11 дней".

"Итак, прошло ли 30 дней от ухода до коллапса власти? 60? 18 месяцев? - написал Лондон. - В конечном счете, афганские силы капитулировали в течение нескольких дней при обстоятельствах, свидетелями которых мы стали, согласно прогнозам, доведенным до сведения официальных лиц Трампа и должностных лиц из окружения Байдена".

Брифинги разведки для конгресса, отмечает Guardian, не предполагали, что крах правительства Гани может наступить в считанные дни, согласно источникам, знакомым с их содержанием. Даже за неделю до падения афганского правительства, по оценкам разведки, захват власти талибами не был неизбежен, и официальные лица посоветовали Белому дому продолжить дипломатические контакты в Дохе. Дуглас Лондон настаивает на том, что такие сценарии занимали центральное место в брифингах ЦРУ. После падения Кабула в воскресенье аналитики и критики действующей администрации предположили, что Белый дом и американская разведка не смогли учесть скорость, с которой полевые командиры и ополченцы в провинциях переходили на сторону талибов, когда стало ясно, что из Афганистана уходят последние подразделения американского воинского контингента.

Американские спецслужбы, отмечает эксперт, действительно предупреждали о перспективе "каскадного обвала власти", если боевики смогут начать молниеносное наступление. А в аналитическом отчете государственного департамента говорилось о том, что афганские войска не хотят воевать. Но этой информации, по непонятным причинам, не дали ход в Вашингтоне. По словам источников издания, оценка сроков падения Кабула совершенно не соответствовала установкам Белого дома, что успокоило высшее руководство страны, озабоченное такими внутриполитическими проблемами, как выделение средств на инфраструктуру и борьбу с пандемией коронавируса.

Британские спецслужбы также оказались под сильным давлением политиков и общественности после захвата власти талибами, хотя контрразведка MI-5 сообщила вскоре после объявления о решении Байдена о выводе войск из Афганистана, что быстрая победа повстанческой группировки "была одним из многих возможных сценариев" развития ситуации в этой среднеазиатской стране. Однако британские военачальники пытались представить молниеносный захват власти талибами как наименее вероятный из нескольких сценариев, наиболее предпочтительным из которых была договоренность между талибами и правительством Гани, начисто перечеркнутая в минувшие выходные.