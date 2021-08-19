Для заключения договора автогражданки не потребуется диагностическая карта

Уже в это воскресенье, 22 августа, тем, кому надо заключить договор ОСАГО, не потребуется предъявлять для этого действующую диагностическую карту или вбивать ее номер, если оформляется электронный договор. Вступают в силу поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО.

Таким образом, начиная с этой даты и в плоть до 1 марта 2022 года у владельцев легковых машин, а также мотоциклов вообще никто не будет проверять наличие техосмотра. Предполагается, что с 1 марта вступит в силу ответственность владельцев такой техники за отсутствие техосмотра в виде штрафа в 2 тысячи рублей.

На днях Центробанк опубликовал поправки в правила оформления ОСАГО, которые вступают в силу только 29 августа. Однако закон статусом значительно выше, чем документ ЦБ. Поэтому страховщики перестанут требовать диагностические карты именно с 22 августа. А то, что правила изменятся только через неделю после этого - это проблемы страховщиков, которые никак не должны отразиться на автовладельцах.

Как нам подтвердили в Российском союзе автостраховщиков, даже информационная система ОСАГО будет готова к тому, чтобы оформлять полисы без указания в ней номера диагностической карты.

Напомним, что ранее автовладельцам, имеющим диагностические карты, срок их действия был продлен на полгода, но не менее чем до 1 октября. Таким образом, легковым автомобилям, которым исполнилось четыре года, проходить техосмотр все равно приходится. Однако с 22 августа и вплоть до 1 марта следующего года даже для них такая процедура становится необязательной.

Страховщики не смогут требовать диагностические карты с 22 августа. А то, что правила страховки изменятся только через неделю после этого - их проблемы

Что же касается грузовиков, автобусов и такси, то на них эта отсрочка не распространяется. Просто потому, что для них в законе и так предусмотрена ответственность за отсутствие техосмотра. Так что им в любом случае предстоит проходить эту процедуру.

А накануне стало известно содержание протокола совещания в минэкономразвития, посвященного техосмотру, которое состоялось месяц назад (есть в распоряжении "РГ").

В нем предлагается сократить саму процедуру техосмотра.

Это предложение выдвинуто МВД. А именно: убрать некоторые элементы технической экспертизы. Таким образом, считают в ведомстве, удастся сократить время, отпущенное на осмотр автомобиля, а также снизить затраты операторов на закупку необходимого оборудования для проверки этих, как бы ненужных для обеспечения безопасности на дороге элементов.

Из практически 90 пунктов предлагается исключить всего десять. В том числе содержание загрязняющих веществ в отработанных газах и уровень шума выпускной системы. Они действительно требуют дополнительного оборудования для пункта ТО. Отказ от проверки наличия автоаптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, а также омывателя, который подается в зону очистки стекла, на безопасность транспортного средства не повлияет.

При этом стоит учесть, что некоторые требования, от которых предложено отказаться, распространяются исключительно на легковушки или мотоциклы. И в то же время в этом же документе предложено вообще отказаться от обязательного техосмотра легкового транспорта и мотоциклов физических лиц. Зачем же тогда надо сокращать для них процедуру? Видимо, затем, чтобы при проведении этой процедуры в добровольном порядке она не была бы столь затратна ни по времени, ни по деньгам.

В документе также говорится, что вероятность участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и прошедших технический осмотр, в дорожно-транспортных происшествиях составляет 1,1% и 0,7% соответственно. Автобусы - 5,6%, грузовики - 2,07%.

Из 90 пунктов предлагается исключить всего десять. В том числе уровень шума выхлопа

При этом в рамках учета ДТП технические неисправности фиксируются в качестве сопутствующих условий, поскольку установление причинно-следственной связи требует проведения специальных исследований.

По мнению некоторых экспертов, камнем преткновения стала неграмотность технических экспертов, которые "выявляли" неисправности, даже не предусмотренные перечнем неисправностей, и отправляли автовладельца их исправлять. Кроме того, много вопросов до сих пор вызывает соответствие того или иного элемента безопасности конструкции транспортного средства.

У нас далеко не на каждую модель можно найти сертификат соответствия или тем более сертификат о безопасности конструкции. Тем более что многие машины ввозятся "всерую". То есть не через официальных дилеров.

Стоит отметить, что за последние 10 лет, когда диагностические карты продаются без осмотра автомобилей, аварийная ситуация практически не изменилась. А сейчас она и вовсе трансформировалась в то, что кому надо ее получить, заплатят втридорога мошенникам. А кому не надо - будут ездить и без техосмотра, и без полиса ОСАГО. И, таким образом, вся их, казалось бы, ответственность полностью перекладывается на добропорядочных автовладельцев, которые покупали ОСАГО. Но, встретившись с таким авантюристом на дороге, оставались без возмещения ущерба.

Может, стоило бы сначала научиться выявлять незастрахованных на дороге, а потом уже выискивать тех, кто не прошел техосмотр? Впрочем, до 1 марта время еще есть.