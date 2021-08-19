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19.08.2021 12:30
Рубрика: В мире

Джабаров: Судьбу Афганистана надо решать на уровне Совбеза ООН

Текст: Дмитрий Гончарук

На фоне происходящих в Афганистане событий важно не торопиться с выводами, а в дальнейшем решать связанные с этой страной вопросы на уровне Совбеза ООН, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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"Мировое сообщество должно само принять решение, как помогать Афганистану в становлении его государственности, главное, чтобы там не разразилась гражданская война, которая может переметнуться на соседние страны", - сказал Джабаров журналистам.

Он обратил внимание на то, что запрещенное в РФ террористическое движение "Талибан" еще не сформировало свои органы власти, при этом на севере страны зарождаются протесты.

"Конечно, хотелось бы в будущем решать вопрос на уровне Совета безопасности ООН. За это не должна брать ответственность одна страна, как это сделали американцы и провалились, и не так, как это было в советское время, когда у СССР тоже был не очень удачный результат", - подчеркнул политик.

Кроме того, по мнению сенатора, важно с эвакуированными из Афганистана в Россию людьми "не завезти потенциальных террористов".

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