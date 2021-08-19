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19.08.2021 22:00
Рубрика: В мире

Федеральная торговая комиссия США вновь подала иск к Facebook

Текст: Юлия Акиньшина
Фото: Рамиль Ситдиков \ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков \ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков \ РИА Новости

Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала новую версию антимонопольного иска к Facebook. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что обновленный вариант иска содержит дополнительные данные и доказательства того, что Facebook незаконно доминирует на рынке.

При этом суть иска осталась прежней, и регулятор по-прежнему считает, что лучшим вариантом решения проблемы было бы дробление Facebook.

Компания попала в поле зрения регулирующих органов за "попытки монополизации рынка". В декабре прошлого года FTC США и группа из 48 генеральных прокуроров штатов возбудили дело, чтобы аннулировать приобретение компанией Instagram и WhatsApp.

Однако в июне этого года Федеральный суд по антимонопольным делам округа Колумбия отклонил исковое требование властей даже до начала досудебных разбирательств. Он счел, что истцы не представили достаточно доказательств того, что Facebook монополизировал рынок персональных услуг в социальных сетях, как это описала в исковом заявлении Федеральная торговая комиссия. Но при этом судья дал истцам 30 дней на то, чтобы внести правки в свое заявление и представить его обновленный вариант суду.

Фото: REUTERS
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Пристальное внимание к мировым гигантам со стороны властей эксперты называют естественным развитием рынка, ведь в ситуации притока большого объема финансов и недостаточного уровня регулирования отрасли особенно опасны ценовые спекуляции со стороны монополиста. Правда, не совсем справедливым, считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

По его словам, нет убедительных доказательств того, что Facebook контролирует более 60% рынка соцсетей. FTC не предложила стандартизированной методики, на основании которой можно было бы делать заключение о рыночной доли Facebook, таким образом, предположение о монопольном положении компании выглядит расплывчато. Кроме того, большинство сервисов Facebook бесплатны для пользователей.

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