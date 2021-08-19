Газ в Европе дешевеет после сообщений о поставках по "Северному потоку-2"

На европейском рынке весомо падают цены на газ - фьючерсы с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE уже опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров, тогда как в понедельник они торговались выше 585 долларов.

"Газпром" ранее сделал заявление по поводу возможных объемов поставок по "Северному потоку-2" в этом году. Газопровод планируется запустить осенью, и, по данным компании, до конца года европейские клиенты могут получить 5,6 миллиарда кубометров.

После сообщения о возможных объемах поставок цена газа на бирже по индексу голландского хаба TTF сразу упала на 5%, к 13:00 цена составляла 493 доллара, однако в ходе торгов она опускалась и ниже 484 долларов за тысячу кубометров, передает "Прайм".

Этим летом Европа столкнулась с рекордно высокими ценами на газ - в августе они выросли примерно в шесть раз к аналогичному периоду прошлого года. При этом в хранилищах заполняемость не превышает 67%, а в некоторых ПХГ упала ниже 10%.