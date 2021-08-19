Новости

Президент Беларуси рассказал, какой бизнес нужен стране 13:40
На ВДНХ стартуют бесплатные показы в Летнем кинотеатре 13:39
Площадь пожара у санатория под Екатеринбургом увеличилась до 60 га 13:37
Мужчина приехал из Москвы в Петербург на крыше поезда 13:36
Японцы восхитились успехами российской экономики во время пандемии 13:28
Лукашенко подчеркнул, что с бизнесменами сводить счеты не будут 13:16
Володин поздравил Мирзояна с назначением главой МИД Армении 13:14
На Урале возбуждено дело после гибели в ДТП пенсионерки с внучкой 13:12
В Липецке 103-летнюю пациентку вылечили от коронавируса 13:12
"Уфа" во второй раз арендовала игрока "Спартака" Урунова 13:11
Московский планетарий закроют с 23 августа 13:10
Лавров заявил о поддержке Россией вывода иностранных войск из Ливии 13:06
В МИД обсудили ситуацию в Афганистане с послом США 13:03
В России разработали всепогодную платформу для посадки дронов 12:59
Миротворцы РФ в Карабахе обеспечили водой более 200 семей 12:51
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 6 млн рублей 12:44
В Германии призвали повысить пенсионный возраст до 70 лет 12:42
Россияне пожаловались на снижение качества колбасы в пандемию 12:37
В Анапе для оттока воды за ночь снесли торговые павильоны 12:35
Бизнесмену Борису Шпигелю продлили содержание в СИЗО еще на три месяца 12:31
Джабаров: Судьбу Афганистана надо решать на уровне Совбеза ООН 12:30
"Газпром" оценил объем поставок газа по "Северному потоку-2" 12:27
В МИД РФ отреагировали на слова Борреля о влиянии России на Афганистан 12:16
На Урале энергетика отдали под суд после гибели ребенка от удара током 12:13
Скарлетт Йоханссон родила сына Космо 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 12:27
Рубрика: Экономика

"Газпром" оценил объем поставок газа по "Северному потоку-2"

Текст: Василий Кошкин
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В 2021 году по газопроводу "Северный поток-2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение "Газпрома".

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"

Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова заявила, что после запуска проекта российская компания сможет до конца года дополнительно поставить Европе объем газа, сопоставимый с объемом крупнейшего европейского подземного хранилища (ПХГ) компании. По ее словам, речь может идти о четырех-пяти миллиардах кубометров газа.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Пропускная способность газопровода оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.

В конце июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что "Северный поток-2" построен на 99%. Трубоукладчик "Академик Черский" полностью выполнил свой объем работ, на заключительном этапе проекта работает баржа "Фортуна".

Ранее глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг отмечал, что строительство трубопровода завершится к концу августа.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

В МИД РФ отреагировали на слова Борреля о влиянии России на Афганистан
В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России
Цена на нефть впервые с мая упала ниже 67 долларов за баррель
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей