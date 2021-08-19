"Газпром" оценил объем поставок газа по "Северному потоку-2"

В 2021 году по газопроводу "Северный поток-2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение "Газпрома".

Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова заявила, что после запуска проекта российская компания сможет до конца года дополнительно поставить Европе объем газа, сопоставимый с объемом крупнейшего европейского подземного хранилища (ПХГ) компании. По ее словам, речь может идти о четырех-пяти миллиардах кубометров газа.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Пропускная способность газопровода оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.

В конце июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что "Северный поток-2" построен на 99%. Трубоукладчик "Академик Черский" полностью выполнил свой объем работ, на заключительном этапе проекта работает баржа "Фортуна".

Ранее глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг отмечал, что строительство трубопровода завершится к концу августа.