Сколько газа получит Европа по "Северному потоку-2" в 2021 году

Если "Северный поток" не будет задержан, "Газпром" сможет до конца года дополнительно поставить Европе объем газа, сопоставимый с объемом крупнейшего европейского подземного хранилища (ПХГ) компании, рассказала директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Цены на газ в Европе в августе бьют все новые рекорды. Так, в начале недели стоимость тысячи кубометров газа на голандском хабе TTF превысила исторический максимум, достигнув 586,3 доллара. По сравнению с августом прошлого года, цена выросла примерно в шесть раз.

Запасы в европейских ПХГ упали до многолетних минимумов. По данным Gas Infrastructure Europe, 16 августа хранилища в целом были заполнены на 61,87%, а в некоторых из них показатель упал ниже 10%.

Белова отметила, что запуск "Северного потока-2" позволит увеличить поставки газа на европейский рынок. По плану, это случится в октябре-ноябре.

"Его запуск в октябре-ноябре позволит дополнительно привести в Европу порядка четырех-пяти миллиардов кубометров газа", - сказала она в беседе с РИА Новости.

Это сопоставимо с активным объемом ПХГ в немецком Редене. Сейчас данное хранилище заполнено на 6,7%.

В настоящее время топливо поступает по газопроводам "Ямал-Европа" и "Северный поток", а также транзитом через Украину. Ранее стало известно, что "Газпром" забронировал 4,3% от выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину.

Накануне ложные новости о запуске "Северного потока-2" обвалили котировки природного газа в Европе на 10% - цены резко упали с 565 до 515 долларов за тысячу кубометров.