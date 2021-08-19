Горелов: Полное прекращение циркуляции коронавируса вряд ли возможно

Полное прекращение циркуляции коронавируса вряд ли возможно. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он также отметил, что до настоящего момента точно не известно нулевое животное, которое стало источником инфекции и резервуаром, от кого вирус перешел к человеку, преодолев межвидовой барьер. Это ученым еще предстоит изучать, пишет РИА Новости, ссылаясь на Горелова.

Ранее сообщалось, что летальность от COVID-19 может возрасти, если коронавирус продолжит мутировать. Однако вакцинация как можно большего числа людей в мире в максимально короткий срок, не даст вирусу приспособиться к вакцине, рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.