Хинштейн: Подготовлен законопроект о запрете въезда в Россию русофобам

Группа депутатов от фракции "Единая Россия" разработала законопроект о запрете на въезд в Россию иностранцам, которые проявили ненависть или вражду к русскоязычным или оскорбляли ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

"Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований", - приводит слова Хинштейна ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".

Депутат подчеркнул, что речь идет о людях, которые возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, основаниями для запрета на въезд станут осквернение символов воинской славы России, причинение вреда воинским захоронениям, памятникам, стелам, обелискам и другим мемориалам в память о погибших при защите Отечества, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в военные годы, о ветеранах, пропаганда, демонстрация, изготовление нацистской или экстремистской символики, а также отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, одобрение преступлений нацистов.

Хинштейн подчеркнул, что запрет на въезд "не означает индульгенцию", а каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит.

Ранее Совет Госдумы обратил внимание на инциденты с притеснением русскоязычных граждан в Киргизии. На внеочередном заседании 9 августа он принял решение направить обращение спикеру Жогорку Кенеша Киргизии Таланту Мамытову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца, которая обратилась к покупателю на русском языке.

16 августа стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров призвал власти Киргизии максимально оперативно реагировать на проявления бытового национализма в отношении русскоязычных граждан.