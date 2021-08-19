Японцы восхитились успехами российской экономики во время пандемии

Ограничения, которые приходилось вводить из-за коронавируса, сказались на мировой экономике и странах в отдельности, не стала исключением и Россия, однако, как отметил автор японского издания JBpress Тэцуя Умэцу, по сравнению с другими развитыми или развивающимися странами, "раны не были столь глубокими".

Так, ВВП страны по итогам прошлого года сократился на 3%, а промышленность в самый тяжелый период упала на 7,7% - это "потери, которые можно пережить". Этому поспособствовало, в том числе, решение властей не останавливать производство в ряде регионов, что поддержало отрасль. Уже во втором полугодии 2021 года экономика РФ показала значительный прогресс - ВВП вырос на 10,3%.

Кроме того, переход на удаленную систему занятости дал новые возможности развития бизнеса. Автор добавил, что сильно пострадавшая сфера услуг очень быстро восстанавливалась - так, кафе и рестораны, которые вынуждены были закрыться, уже весной этого года получили более высокие доходы, чем до пандемии.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что экономика РФ показала самый быстрый рост с начала века, и реальность оказалась позитивнее, чем прогнозировали эксперты.