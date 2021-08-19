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19.08.2021 21:23
Рубрика: Экономика

Импортеры шампанского в Россию смогут получить марки по прежним заявкам

Текст: Юлия Акиньшина

Правительство РФ разрешило импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях на получение марок для продажи алкоголя в России.

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Подобное решение связано с изменением регулирования оборота шампанского в РФ: оборот продукции, которая маркирована специальными и акцизными марками в рамках данного правила, возможна до истечения срока годности такого алкоголя.

Постановление правительства вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что в начале июля один из ведущих мировых производителей шампанских вин Moet Hennessy заявил о том, что приостанавливает поставку шампанского в Россию из-за новых поправок в закон об обороте алкогольной продукции (вступил в силу 2 июля 2021 года). По ним исключается понятие "шампанское", остается только понятие "российское шампанское". Таким образом поставщикам импортного шампанского (включая производителей из провинции Шампань во Франции) придется на контрэтикетке указывать, что это не шампанское, а игристое вино. Соответственно, импортерам придется проходить процедуру сертификации заново и перемаркировывать свою продукцию. Еврокомиссия выступила против этих поправок в закон.

В Минфине, в свою очередь, заверили, что намерены предпринять усилия, которые позволят избежать перебоев с поставками импортной винодельческой продукцией на территории России.

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