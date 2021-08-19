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19.08.2021 14:03
Рубрика: Легковые авто

"Китайский Google" представил автомобиль без руля и педалей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Китайский технологический гигант Baidu показал свое представление об автомобиле будущего - на специальном мероприятии компания презентовала демонстрационный образец полностью беспилотного авто под названием Apollo.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Эта машина укомплектована системой автопилота высшей, пятой категории, т.е. здесь вообще нет функции управления человеком - отсутствуют даже традиционные органы управления: руль и педали. Разработчики отказались от привычного форм-фактора автомобиля и наделили Apollo видом остекленного "вагона" с двумя широкими подъемными дверями. Салон - повышенной комфортности, с индивидуальными креслами.

За управление автомобилем отвечает система собственной разработки Baidu - с алгоритмами искусственного интеллекта. Утверждается, что машина успешно прошла испытания в реальных условиях, однако на дороги общего пользования такой автомобиль пока выпускать нельзя - поскольку во всех странах мира требуется наличие органов управления.

Технические характеристики компания не раскрывает, но известно, что это чистый электромобиль.

Baidu планирует выпустить первые 3000 таких машин в 2023 году - они будут использоваться в мегаполисах Китая в качестве роботизированных такси.

Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn