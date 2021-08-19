Комбинация "Спутника Лайт" c AstraZeneca показала повышенный иммунный ответ

Комбинация первого компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Спутник Лайт") c AstraZeneca демонстрирует повышенный иммунный ответ. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины со ссылкой на презентацию главы минздрава Аргентины Карлы Виссотти.

Кроме того, замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Ферранте заявил, что еще больший иммунный ответ дает комбинация "Спутника V" с Moderna. Результаты исследования комбинации "Спутника V" с препаратом китайской компании Sinopharm "все еще анализируются", пишет ТАСС.

Исследования проводились в Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В ходе исследования вакцина "Спутник Лайт" применялась в комбинации с другими вакцинами как в качестве первой, так и второй инъекции и показала свою полную безопасность.

Вакцина "Спутник Лайт" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий, подтвержденные в ходе более чем 250 клинических исследований, проведенных в мире на протяжении двух десятилетий.