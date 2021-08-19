Лукашенко подчеркнул, что с бизнесменами сводить счеты не будут

Текущий бюджет в Беларуси, констатирует Александр Лукашенко, "складывается лучше, чем того ожидали", передает пресс-служба главы государства. В то же время на встрече в четверг с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем КГК Василием Герасимовым президент дал понять, что "это не значит, что мы должны уйти от фундаментальных вопросов", имея в виду уплату налогов.

"Это дело святое", - уточнил белорусский руководитель, напомнив, что уже ссылался на опыт зарубежных стран, где ответственность за нарушения налогового законодательства самая жесткая.

Может быть, поэтому, допускает Лукашенко, они стали богатыми государствами. "Потому что там каждый человек не думает даже о том, чтобы как-то обойти налоговое законодательство", - сказал президент. Однако он предостерег бизнесменов от попыток прикрыть уходом в политику любые нарушения закона. Глава государства в очередной раз опроверг утверждение, что бизнесмен в республике якобы бесправный человек. "Абсолютно нет. Но всегда подчеркиваю и думаю, что умные бизнесмены меня услышали, что политика и бизнес - это вещи разные", - пояснил свою позицию белорусский руководитель.

По его словам, любой бизнесмен, который хочет заниматься политикой, должен строго следовать закону. "Но если ты проворовался, как у нас это частенько бывает, и поперся потом в политику, чтобы прикрыть махинации, это будет пресекаться однозначно. И не надо на власть обижаться", - предупредил Лукашенко.

С другой стороны, констатировав, что предприниматели и бизнесмены приносят серьезный доход государству, он подчеркнул, что "с тех, кто работает честно, не должен упасть ни один волос". И, обращаясь к своим визави, президент указал, что власть "в последнее время очень принципиально, по закону относится к тем, кто должен платить налоги, кто занимается предпринимательской деятельностью".

Он предупредил в этой связи, что в стране ни в коем случае не должны быть обижены люди, которые честно трудятся. "Кто-то ошибся, кто-то заблудился, кто-то неправильно понял что-то. Надо с ними объясниться. Готов даже на своем уровне это делать, если вы найдете соответствующую форму", - обратился он к участникам совещания, добавив, что перегибов нельзя допускать ни в коем случае. "Я не вижу таких перегибов, но не хочу, чтобы они были в будущем", - резюмировал президент.