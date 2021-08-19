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19.08.2021 10:57
Рубрика: Экономика

Москвичи выбрали название для новой станции БКЛ

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование по выбору названия для новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Лидером стал вариант "Нагатинский Затон", за него проголосовали 46,89 процента пользователей. Станцию стоят в одноименном районе.
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Как отмечает портал mos.ru, открытие станции запланировано на 2022 год в составе участка "Нижегородская" - "Каширская".

Как отмечает портал, на втором месте название - "Корабельная", за него проголосовали 27,20 процента участников голосования. За вариант "Речная" голоса отдали 16,42 процента пользователей. Более двух тысяч человек предложили свои названия для станции, среди которых "Москворечная", "Судостроительная", "Речные ворота", "Тихая гавань". 8,19 процента участников голосования посчитали, что вопрос должны решить специалисты. В голосовании приняли участие 182 083 человека.

Напомним, что строительство Большой кольцевой линии началось в 2011 году, первый участок - от станции "Деловой центр" до "Петровского парка" - открыли в начале 2018 года. К 2023 году планируется полностью замкнуть кольцо. На БКЛ откроют 31 станцию. Ее протяженность составит 70 километров, это будет самая длинная кольцевая линия метро в мире.

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