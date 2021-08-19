На "Армии-2021" впервые представят комплекс разведки "Пенициллин"

Покажет его холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех. "Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет противника с одновременным обслуживанием стрельбы своей артиллерии.

В зависимости от исполнения комплекс может обнаруживать цели на расстоянии до 38 км. Минимальное время развертывания в боевое положение - 20 минут.

"В отличие от большинства подобных систем "Пенициллин" обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает 5 секунд", - сказал накануне открытия "Армии-2021" индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев.

Комплекс состоит из двух машин на шасси КАМАЗ: машина звукометрической и машина звукотепловой разведки. В зависимости от варианта поставки в состав комплекса может входить от двух (по одной машине каждого типа) до шести единиц техники.

"Пенициллин" успешно прошел госиспытания и уже поставляется в российскую армию. Совместно с "Рособоронэкспортом" мы сейчас ведем переговоры с несколькими потенциальными зарубежными заказчиками. В рамках форума мы планируем провести несколько презентаций комплекса и продемонстрировать его работу", - отметил генеральный директор концерна "Вега", специалисты которого разработали комплекс, Вячеслав Михеев.