Начинаются клинические испытания мРНК вакцины против ВИЧ

Компания Moderna объявила о начале клинических испытаний вакцины против ВИЧ на основе мРНК-платформы. На сайте ClinicalTrials.gov компания сообщила о поиске 56 добровольцев в возрасте 18-50 лет с отрицательным тестом на ВИЧ. Начало первой фазы клинических исследований запланировано на 19 августа и продлится до весны 2023 года.

Предполагается протестировать на людях две кандидатных вакцины, обе уже прошли доклинические исследования на животных и подтвердили безопасность, сообщает Фармпром.рф со ссылкой на BioSpace.

Создание вакцины против ВИЧ, как поясняют специалисты, задача очень сложная, в том числе, из-за крайней изменчивости вируса иммунодефицита человека и наличия большого числа его вариаций. До сих пор было предпринято много попыток разработки такой вакцины, ведутся такие исследования и в России, а Китай в конце прошлого года объявил, что проводит уже вторую фазу клинических исследований кандидатной вакцины на основе векторной платформы.

При этом при всех более ранних попытках до регистрации вакцины дело так и не дошло: либо препарат в ходе исследований не подтверждал профиль безопасности, либо оказывался неэффективными.

Технология мРНК, используемая Moderna и Pfizer-BioNTech при разработке вакцин от COVID-19 показала свою успешность и возможности широкого применения. Сейчас в Moderna разрабатывают несколько вакцин против респираторных вирусных инфекций и говорят о создании "супер"-вакцины, способной защитить сразу от десятка разнообразных инфекций, включая грипп и COVID-19.

Платформа мРНК, как говорят ее разработчики, позволяет легко изменять состав вакцин, "редактируя" их для адаптации к новым штаммам вируса, и это может стать большим преимуществом при разработке препарата против ВИЧ.

Однако существенный недостаток мРНК-вакцин - их относительная неустойчивость при хранении. Так, вакцина от COVID-19 Pfizer-BioNTech должна сохраняться при -70°С, что требует специальных морозильных камер при хранении и транспортировке. Вакцина Moderna менее капризна - она сохраняет свои свойства в течение 30 дней при температуре от +3 до +8°, а при -20°С может храниться до полугода.

При этом эксперты предупреждают: нельзя рассчитывать, что успех мРНК вакцин против COVID-19 гарантирует, что технология хорошо сработает и в случае ВИЧ-вакцины. Инфекции очень различаются: SARS-CoV-2 поражает эпителиальные клетки дыхательных путей, ВИЧ же внедряется в Т-клетки - иммунные клетки, которые борются с вирусами и другими патогенами. Технология мРНК может быть перспективной для создания вакцины против ВИЧ, но это может показать только время.