Простоял у дедушки в гараже. Продается "Запорожец" за 1,2 млн рублей

В Москве выставили на продажу ЗАЗ-968М за 1 200 000 рублей. Владелец предлагает данный экземпляр в качестве коллекционного автомобиля.

Судя по описанию на сайте Auto.ru, "Запорожец" 1992 года выпуска всю жизнь простоял у дедушки в гараже. Пробег машины по одометру составляет всего 255 километров.

ЗАЗ "обут" в заводскую резину и пребывает в идеальном состоянии. Белый кузов без намёка на коррозию. Внутреннее убранство находится в оригинальном виде.

"Запорожец" оснащается 42-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,2 литра и четырёхступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль оборудован дополнительной шумоизоляцией.

ЗАЗ-968М производился с 1979 года по 1994 год. Модернизированный вариант сменил ЗАЗ-968А. Модель всех модификаций (с 1971 года) была выпущена в количестве свыше 1 млн единиц. Основная часть машин изготавливалась в специальных исполнениях для инвалидов.

Фото: www.auto.ru

Фото: www.auto.ru