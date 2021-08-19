Пушков рассказал о возможном военном реванше США после Афганистана

Бегство вооруженной до зубов глобальной державы от боевиков-талибов (представители запрещенного в РФ радикального движения), вооруженных в основном "калашниковыми" и кораном, нанесло мощный удар по международной репутации США, а также их способности к "глобальному лидерству", о котором постоянно говорит администрация президента Джо Байдена.

Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, сейчас в США начнется болезненный процесс осознания последствий этого поражения, частично вернутся настроения пораженчества.

Реакцией Вашингтона на произошедшее может стать стремление взять где-то военный реванш, чтобы восстановить свой авторитет, предположил российский сенатор. Скорее всего, "сценарий реванша" ограничится ракетно-бомбовыми ударами по безответной цели и больших очков Вашингтону не принесет. "США не в том состоянии, чтобы пойти на новую большую войну", - заключил Пушков.

Напомним, в начале этого года президент США объявил об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск. После чего представители движения "Талибан" (запрещенная в России группировка) начали наступление на правительственные силы и 15 августа взяли под контроль всю территорию республики. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Накануне Байден заявил, что США могут сохранить свой воинский контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из страны всех американских граждан и союзников.