Новости

Шведские биологи выявили ответственные за тягу к алкоголю клетки мозга 02:58
Пушков рассказал о возможном военном реванше США после Афганистана 02:27
Орбиту МКС увеличат в четверг на 1,2 км перед прибытием "Союза МС-19" 01:55
Байден: Войска США могут остаться в Афганистане и после 31 августа 01:32
Патрушев: США создали в Афганистане глобальную нарколабораторию 00:49
Байден: С вывозом афганцев есть проблемы 00:45
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан 00:40
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2" 00:35
Патрушев: Украину ждет сценарий Афганистана 00:22
Легкоатлетка Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги из-за проблем с визой 00:17
США отказались считать президента Афганистана "политической фигурой" 18.08.2021
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29 18.08.2021
МВФ объявил о приостановке помощи Афганистану 18.08.2021
В Литве произошло массовое отравление алкоголем, 16 человек погибли 18.08.2021
АТОР: Россияне массово собрались в Абхазию 18.08.2021
До 2 138 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 18.08.2021
В Подмосковье начнут строить еще 30 школ 18.08.2021
"Аэрофлот" вернет стоимость билетов отмененных в Бангкок рейсов 18.08.2021
Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам 18.08.2021
Движение "Голос" внесено Минюстом в список иноагентов 18.08.2021
Убийцы питерского ресторатора осуждены на большие сроки 18.08.2021
В Москве за несколько часов выпало 20 мм осадков 18.08.2021
СМИ: Экс-президент Афганистана Гани госпитализирован в Абу-Даби 18.08.2021
Обманутые дольщики попали на повторный прием к Александру Бастрыкину 18.08.2021
Талибы отказались делать Афганистан демократическим государством 18.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 02:27
Рубрика: Власть

Пушков рассказал о возможном военном реванше США после Афганистана

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бегство вооруженной до зубов глобальной державы от боевиков-талибов (представители запрещенного в РФ радикального движения), вооруженных в основном "калашниковыми" и кораном, нанесло мощный удар по международной репутации США, а также их способности к "глобальному лидерству", о котором постоянно говорит администрация президента Джо Байдена.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Речь Байдена назвали "одной из самых постыдных в истории США"

Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, сейчас в США начнется болезненный процесс осознания последствий этого поражения, частично вернутся настроения пораженчества.

Реакцией Вашингтона на произошедшее может стать стремление взять где-то военный реванш, чтобы восстановить свой авторитет, предположил российский сенатор. Скорее всего, "сценарий реванша" ограничится ракетно-бомбовыми ударами по безответной цели и больших очков Вашингтону не принесет. "США не в том состоянии, чтобы пойти на новую большую войну", - заключил Пушков.

Напомним, в начале этого года президент США объявил об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск. После чего представители движения "Талибан" (запрещенная в России группировка) начали наступление на правительственные силы и 15 августа взяли под контроль всю территорию республики. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Накануне Байден заявил, что США могут сохранить свой воинский контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из страны всех американских граждан и союзников.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире Ближний Восток Афганистан Законодательная власть Совет Федерации Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан
Мишустин утвердил перенос Всероссийской переписи населения
Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите