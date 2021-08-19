Ярославский поселок напечатают на 3D-принтере

Компания-резидент фонда Сколково приступила к возведению под Ярославлем поселка из домов, изготовленных методом 3D-печати.

Сейчас достраивается первый из 12 домов. Его примерная себестоимость составляет 20 тысяч рублей за квадратный метр. Коттедж площадью 46 "квадратов" без отделки, но со всеми коммуникациями обойдется в 914 тысяч.

- Возведение второго дома позволит составить точный план-график работ, заметно сэкономив трудозатраты. Он будет площадью 100 метров, а собрать его планируется за 30 часов, - рассказали в пресс-службе "Сколково".

На третьем доме компания рассчитывает показать применение строительного 3D-принтера для изготовления сложных форм.

Построенные коттеджи станут гостиницей при учебном центре фирмы, где преподают строительство на 3D-принтерах.