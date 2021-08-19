Что дадут регионам ДФО новые объекты транспортной инфраструктуры

Министр обороны России Сергей Шойгу открыл памятный знак в поселке Верхнезейск Амурской области, дав символический старт реконструкции БАМа. Или, как иногда говорят, строительству БАМа 2.0. Речь идет о создании второго пути на участке протяженностью 340 километров от Улака до Февральска.

Пока по мостовому переходу Благовещенск - Хэйхэ ходят только строители. Но после улучшения эпидемической ситуации движение будет запущено полностью. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

- Думаю, у каждого человека моего поколения есть свои ассоциации, связанные со "стройкой века", как называли тогда Байкало-Амурскую магистраль, - заявил министр. - Значение этого участка БАМа для экономики страны огромно. Сейчас потенциал железнодорожного пути исчерпан в связи с его высокой загруженностью. К концу 2024 года после введения дороги в эксплуатацию транспортные возможности Восточной Сибири будут увеличены, пропускная способность магистрали и объемы транзитных перевозок возрастут. Кроме того, Россия может расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Последнее весьма немаловажно. В округе сегодня возводят транспортные объекты, вполне сравнимые по масштабам и значению со "стройками века" прошлого. Их появление ведет к созданию новых логистических цепочек с включением инфраструктуры других государств. Каждый объект становится частью экспортного маршрута.

- Амурская область и провинция Хэйлунцзян в последние годы очень интенсивно работают над созданием стабильного транспортного сообщения, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов на прошедшей недавно в Благовещенске выездной сессии ВЭФ. - Построены новый автомобильный мост Благовещенск - Хэйхэ (КНР) через реку Амур и вся сопутствующая инфраструктура, в активной стадии - создание уникальной трансграничной канатной дороги, строительство второй взлетно-посадочной полосы и терминала аэропорта. Эти проекты формируют новые "точки роста" во многих отраслях. Несмотря на то что они еще не запущены в эксплуатацию, мы уже видим активность бизнеса и экономических потенциал этих объектов.

Его поддерживает Ма Ли, первый секретарь горкома КПК в городе Хэйхэ. По его словам, после окончания пандемии необходимо в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение, чтобы обеспечить перевозку товаров через границу, восстановить торгово-экономические отношения между Благовещенском и Хэйхэ и удовлетворить спрос на экспорт и импорт товаров.

В Якутии и Приамурье создается транспортно-логистический коридор, потенциал которого еще предстоит оценить. Например, уже в 2023 году из китайского города Хэйхэ до Ленских столбов можно будет доехать на автомобиле

Кстати, построенный еще в прошлом году мост между Благовещенском и Хэйхэ эксперты называют уникальным в мировом масштабе. Как подчеркивает директор регионального Агентства по привлечению инвестиций Павел Пузанов, трансграничных проектов, реализованных в рамках государственно-частного партнерства, не так много. Среди них можно отметить тоннель под Ла-Маншем, высокоскоростную железнодорожную линию между Францией и Испанией и мост Амбассадор (между американским Детройтом и канадским Виндзором).

Движение по мостовому переходу Благовещенск - Хэйхэ будет запущено, как только улучшится эпидемическая ситуация. Планируется, что с 2024-го по новому объекту будут перевозить до трех миллионов тонн грузов и до двух миллионов пассажиров в год. Благодаря мосту значительно сократится путь из Китая в западные регионы России и наоборот - из России в китайские провинции. Но и это еще не все - по федеральным автотрассам или по железной дороге можно будет добираться и до Якутии. В северной республике недавно стартовало строительство моста через реку Лена в районе Якутска, идет реконструкция трассы "Лена".

- Появление Ленского моста приведет к слиянию двух транспортных узлов в единое пространство, - говорит руководитель Агентства инвестиционного развития Якутии Александр Кондрашин. - Таким образом, мы практически синхронно с амурскими коллегами создаем транспортно-логистический коридор, инвестиционный потенциал которого нам еще предстоит оценить. Ленский мост обеспечит для Якутии резкий рост уровня транспортной доступности территории - с 13 до 83 процентов.

Амурско-якутский коридор откроет новые туристические возможности. Например, по словам Александра Кондрашина, уже в 2023 году можно будет доехать из Хэйхэ до Ленских столбов на автомобиле - ведь автодорога от Якутска до объекта всемирного наследия ЮНЕСКО сегодня "дошла" уже на три четверти.

Уже достроили и железнодорожный мост Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР). Начальник управления экономики Еврейской автономной области Ольга Дубоделова считает, что он не станет конкурентом амурскому собрату, скорее эти переходы будут дополнять друг друга. Мост из ЕАО в китайскую провинцию Хэйлунцзян - однопутный с совмещенной колеей. Пропускная способность - до 21 миллиона грузов в год. Благодаря новому объекту путь для продукции дальневосточных предприятий до потребителей в КНР и Юго-Восточной Азии сократится на 1,7 тысячи километров, и международные грузоперевозки станут меньше зависеть от сезонов. Это первый в истории российско-китайский железнодорожный мост. Не исключено, что не последний: на выездной сессии ВЭФ с китайской стороны прозвучало предложение построить еще один - между Благовещенском и Хэйхэ.

Обсуждение новых объектов транспортной инфраструктуры продолжится в рамках основной программы Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре во Владивостоке.