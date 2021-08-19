Новости

Авиаперевозчикам США разрешили эвакуировать людей из Кабула 06:33
На Чукотке завели уголовное дело после разлива нефти 06:15
Минздрав Украины сообщил о выявлении редкого дирофиляриоза 06:14
Погода в Москве в четверг: дожди и до 24 градусов тепла 05:49
ДТП в Новосибирской области унесло жизни четырех человек 05:38
Байден заявил о неизбежности хаоса при выводе войск США из Афганистана 05:07
Вода в Амуре у Хабаровска поднялась выше опасной отметки 04:50
В Свердловской области в ДТП погибли пенсионерка с внучкой 04:48
Число погибших при землетрясении в Гаити превысило 2 тысячи 04:30
Найдены тела двух погибших на Ключевском вулкане туристов 03:44
Горелов: Полное прекращение циркуляции коронавируса вряд ли возможно 03:41
Росгидромет предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье к выходным 03:21
Пушков рассказал о возможном военном реванше США после Афганистана 02:27
Орбиту МКС увеличат в четверг на 1,2 км перед прибытием "Союза МС-19" 01:55
Байден: Войска США могут остаться в Афганистане и после 31 августа 01:32
Патрушев: США создали в Афганистане глобальную нарколабораторию 00:49
Байден: С вывозом афганцев есть проблемы 00:45
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан 00:40
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2" 00:35
Патрушев: Украину ждет сценарий Афганистана 00:22
Легкоатлетка Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги из-за проблем с визой 00:17
США отказались считать президента Афганистана "политической фигурой" 18.08.2021
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29 18.08.2021
МВФ объявил о приостановке помощи Афганистану 18.08.2021
В Литве произошло массовое отравление алкоголем, 16 человек погибли 18.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 06:15
Рубрика: Происшествия

На Чукотке завели уголовное дело после разлива нефти

Текст: Дина Непомнящая

После разлива нефти в акватории бухты Комсомольская (Эмма) напротив участка ГСМ "Провидения" НАО "Чукотская торговая компания" возбуждено уголовное дело о загрязнении окружающей среды (часть 1 статьи 252 УК РФ).

Кабмин усовершенствует законы для предотвращения разливов нефти в море

Прокуроры Чукотского автономного округа провели проверку по факту ЧП и нашли нарушения в соблюдении законодательства об охране окружающей среды.

"Установлено, что в водный объект произошло попадание нефтепродуктов из грунта с территории организации, эксплуатирующей нефтебазу, в связи с их вымыванием в результате обильных осадков", - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, что загрязнение обнаружили в начале августа. Нефтяное пятно растянулось по поверхности воды примерно на два километра.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

Главное сегодня

Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан
Пушков рассказал о возможном военном реванше США после Афганистана
Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" россиянам въезжать в королевство
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям