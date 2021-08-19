На Чукотке завели уголовное дело после разлива нефти

После разлива нефти в акватории бухты Комсомольская (Эмма) напротив участка ГСМ "Провидения" НАО "Чукотская торговая компания" возбуждено уголовное дело о загрязнении окружающей среды (часть 1 статьи 252 УК РФ).

Прокуроры Чукотского автономного округа провели проверку по факту ЧП и нашли нарушения в соблюдении законодательства об охране окружающей среды.

"Установлено, что в водный объект произошло попадание нефтепродуктов из грунта с территории организации, эксплуатирующей нефтебазу, в связи с их вымыванием в результате обильных осадков", - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, что загрязнение обнаружили в начале августа. Нефтяное пятно растянулось по поверхности воды примерно на два километра.