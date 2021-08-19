Вода в Амуре у Хабаровска поднялась выше опасной отметки

За минувшие сутки вода в Амуре близ краевого центра прибыла на семь сантиметров и достигла отметки 602 см, сообщается на сайте хабаровского главка МЧС. Отметка опасного явления для этого участка реки - 600 см.

На утро четверга в крае вода зашла в 20 жилых домов, на 65 приусадебных и почти полторы тысячи дачных участков. Подтоплены 175 земельных наделов и 37 отрезков автодорог.

На территории Хабаровска в воде оказался один жилой дом, несколько подворий и огородов, расположенных в прибрежной части, а также четыре улицы. Затоплены дачи на островах левобережья. На прошлой неделе туда перестали ходить теплоходы. Однако люди по-прежнему остаются в своих домах.

Как рассказали в ведомстве, спасатели каждый день проводят мониторинг гидрологической обстановки и навещают островитян. Дачники, пережившие уже не одно наводнение, имеют при себе все необходимое: генераторы, телефоны, продукты, воду и лекарства. Если понадобится, сотрудники МЧС готовы всегда прийти им на помощь.

Напомним, пик паводка у Хабаровска гидрологи прогнозировали на 18-20 августа. По их данным, вода в Амуре поднимется до 600-650 сантиметров. К Комсомольску гребень подойдет 24-26 августа с отметками 650-700 см. Отметкой опасного явления там считается уровень в 650 см.