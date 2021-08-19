Новости

Байден заявил неизбежности хаоса при выводе войск США из Афганистана 05:07
Вода в Амуре у Хабаровска поднялась выше опасной отметки 04:50
В Свердловской области в ДТП погибли пенсионерка с внучкой 04:48
Число погибших при землетрясении в Гаити превысило 2 тысячи 04:30
Найдены тела двух погибших на Ключевском вулкане туристов 03:44
Горелов: Полное прекращение циркуляции коронавируса вряд ли возможно 03:41
Росгидромет предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье к выходным 03:21
Пушков рассказал о возможном военном реванше США после Афганистана 02:27
Орбиту МКС увеличат в четверг на 1,2 км перед прибытием "Союза МС-19" 01:55
Байден: Войска США могут остаться в Афганистане и после 31 августа 01:32
Патрушев: США создали в Афганистане глобальную нарколабораторию 00:49
Байден: С вывозом афганцев есть проблемы 00:45
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан 00:40
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2" 00:35
Патрушев: Украину ждет сценарий Афганистана 00:22
Легкоатлетка Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги из-за проблем с визой 00:17
США отказались считать президента Афганистана "политической фигурой" 18.08.2021
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29 18.08.2021
МВФ объявил о приостановке помощи Афганистану 18.08.2021
В Литве произошло массовое отравление алкоголем, 16 человек погибли 18.08.2021
АТОР: Россияне массово собрались в Абхазию 18.08.2021
До 2 138 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 18.08.2021
В Подмосковье начнут строить еще 30 школ 18.08.2021
"Аэрофлот" вернет стоимость билетов отмененных в Бангкок рейсов 18.08.2021
Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам 18.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 04:50
Рубрика: Происшествия

Вода в Амуре у Хабаровска поднялась выше опасной отметки

Текст: Ольга Коваль
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

За минувшие сутки вода в Амуре близ краевого центра прибыла на семь сантиметров и достигла отметки 602 см, сообщается на сайте хабаровского главка МЧС. Отметка опасного явления для этого участка реки - 600 см.

Фото: МЧС РФ / ТАСС
Гребень паводка приближается к Хабаровску

На утро четверга в крае вода зашла в 20 жилых домов, на 65 приусадебных и почти полторы тысячи дачных участков. Подтоплены 175 земельных наделов и 37 отрезков автодорог.

На территории Хабаровска в воде оказался один жилой дом, несколько подворий и огородов, расположенных в прибрежной части, а также четыре улицы. Затоплены дачи на островах левобережья. На прошлой неделе туда перестали ходить теплоходы. Однако люди по-прежнему остаются в своих домах.

Как рассказали в ведомстве, спасатели каждый день проводят мониторинг гидрологической обстановки и навещают островитян. Дачники, пережившие уже не одно наводнение, имеют при себе все необходимое: генераторы, телефоны, продукты, воду и лекарства. Если понадобится, сотрудники МЧС готовы всегда прийти им на помощь.

Напомним, пик паводка у Хабаровска гидрологи прогнозировали на 18-20 августа. По их данным, вода в Амуре поднимется до 600-650 сантиметров. К Комсомольску гребень подойдет 24-26 августа с отметками 650-700 см. Отметкой опасного явления там считается уровень в 650 см.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Паводки в России

Главное сегодня

Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан
Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам
Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" россиянам въезжать в королевство
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям