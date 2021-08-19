В Саранске простились с народной артисткой РСФСР Александрой Куликовой

В четверг в Саранске простились с народной артисткой РСФСР и Мордовии Александрой Куликовой. Отдать последние почести любимой несколькими поколениями зрителей певице пришли тысячи людей.

Церемония отпевания артистки проходила в главном храме столицы республики - кафедральном соборе Феодора Ушакова. Здесь собрались коллеги Александры Николаевны и многочисленные поклонники ее исполнительского дара. Обряд отпевания проводил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Участники состоявшейся затем гражданской панихиды в один голос отмечали, что национальная культура республики понесла невосполнимую утрату.

- С Александрой Николаевной мы проработали 26 лет, - вспоминал директор Мордовской госфилармонии Сергей Кузьмин. - Никто из исполнителей не умел так держать зал, как она. С ее уходом филармония осиротела.

Как уже писала "РГ", Александра Куликова скончалась в понедельник в Москве на 79-м году жизни. Причиной смерти певицы стал инсульт.

В советское время голос Александры Куликовой звучал не только по всей России и в республиках СССР. Ей аплодировала публика ГДР, Чехословакии, Финляндии, Польши, Венгрии, Китая. Она выступала на лучших площадках страны: в Государственном концертном зале "Россия", в концертном зале им. Чайковского, Колонном зале Дома Союзов, в Доме правительства России. В 1985 году фирма грамзаписи "Мелодия" выпустила ее диск-гигант "Я люблю свою Россию". Песни в исполнении Александры Куликовой звучали по Всероссийскому радио и телевидению.