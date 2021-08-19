Суд арестовал начальника отдела ГИБДД Башкирии по делу о взятках

Суд избрал меру пресечения сотруднику госавтоинспекции Башкирии, подозреваемому во взятках.

Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, 35-летний начальник отдела центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения региональной госавтоинспекции следующие два месяца проведет в следственном изоляторе.

Напомним, полицейский подозревается в трех эпизодах получения взятки. По версии следствия, в 2018 году он за незаконное вознаграждение возвращал водительские удостоверения автомобилистам, лишенным прав в связи с административными правонарушениями. Сумма взятки варьировалась от 12 тысяч до 24 тысяч рублей.