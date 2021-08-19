Патрушев: За полгода в ДТП на дорогах Сибири погибло более 700 человек

За первые шесть месяцев этого года количество аварий на сибирских дорогах достигло 6,5 тысячи. В них погибло​ более 700 человек, раненых -​ более 8 тысяч. Об этом на выездном совещании в Сибирском федеральном округе, которое прошло в Иркутске, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его данным, нарастание​ аварий со смертельным исходом отмечается в Алтайском крае, Республиках Тыва и Хакасия, Иркутской области.

Как отметил секретарь Совбеза, значительное число аварий совершается по вине водителей из-за несоблюдения ими правил дорожного движения и вождения в пьяном виде. Так, в прошлом году сотрудниками ГИБДД в регионах СФО пресекли более 46 тысяч правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в​ состоянии опьянения. Кроме того, 28 тысяч водителей отказались проходить медицинское освидетельствование. Всего же в Сибири в прошлом году, по данным Патрушева, было вынесено более 10 миллионов постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

"Данная статистика свидетельствует о том, что нужно больше внимания уделять профилактической работе с водителями, усилить контроль за их подготовкой в автошколах", - подчеркнул секретарь Совета безопасности.