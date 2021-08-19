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19.08.2021 17:58
Рубрика: Власть

Сибиряки поблагодарили Шойгу за переданную землю

Текст: Юрий Гаврилов

Жители Емельяновского района Красноярского края поблагодарили министра обороны РФ Сергея Шойгу за быстрое решение вопроса о передаче местным властям принадлежащего военному ведомству земельного участка.

Фото: Минобороны РФ
Пустующий военный городок в Красноярске могут передать местным властям

В письме на имя Шойгу Ольга Серенкова из села "Совхоз Сибиряк" написала, что благодаря встрече министра с работниками завода "Красмаш", которая состоялась 6 августа во время приезда Шойгу на предприятие, удалось в кратчайшие сроки найти решение их многолетней проблемы.

"Мы поверили, что наша российская армия стоит не только на защите наших государственных интересов, но также и на защите личных прав, интересов и свобод наших граждан. Искренне поддерживаем наши Вооруженные силы, считаем их неотъемлемой частью нашего народа", - подчеркнула Серенкова.

Обращение к Шойгу, указывается в письме, было подготовлено по решению собрания жителей села, состоявшегося 18 августа. Это произошло после того, как министр принял решение передать земельный участок Минобороны в Емельяновском районе Красноярского края в собственность региона.

По результатам рабочей поездки в Красноярский край Шойгу поручил профильным подразделениям ведомства проработать вопрос о перспективах использования земель в Емельяновском районе в интересах Минобороны. "В ходе проведенного анализа земельный участок рядом с селом "Совхоз Сибиряк" признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства", - сообщили в ведомстве.

Для оперативного решения проблемы Шойгу распорядился создать рабочую группу, куда, помимо представителей департамента военного имущества Минобороны России, вошли сотрудники властей Красноярского края. Также министр поручил прекратить судебные работы в отношении неиспользуемых военных земель.

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