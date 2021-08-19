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19.08.2021 12:07

Транснефть - Западная Сибирь завершила замену энергооборудования на Анжеро-Судженской ЛПДС

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило техническое перевооружение энергетического оборудования на Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Новосибирского районного нефтепроводного управления.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В ходе реализации проекта проведен монтаж аппарата управления оперативным током (АУОТ) с оснащением комплектами энергоемких аккумуляторных батарей со сроком эксплуатации не менее 10 лет. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения реализована схема параллельной работы АУОТ.

Аппарат управления оперативным током предназначен для бесперебойного питания постоянным током цепей управления, защиты, систем микропроцессорной автоматики, сигнализации, телемеханики, высоковольтных выключателей закрытого распределительного устройства Анжеро-Судженской ЛПДС.

Стабильное энергоснабжение - один из ключевых параметров соблюдения графиков поставок нефти и нефтепродуктов компаниям-партнерам и обеспечения безаварийной работы производственной инфраструктуры. Поэтому предприятие уделяет приоритетное внимание модернизации энергетического оборудования, а также его своевременному техническому обслуживанию. В текущем году для повышения надежности энергоснабжения объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь" производит замену четырех электродвигателей на Мариинской НПС Новосибирского РНУ и четырех электродвигателей Кемчугской НПС Красноярского РНУ, модернизацию ЛЭП 10 кВ в зоне ответственности Татарской НПС Омского РНУ.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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