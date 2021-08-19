На "Новой волне" Филипп Киркоров презентует клип на новую песню

- Сейчас нужно радоваться любому возрасту, зато ты выглядишь на 32, - обратился он к смутившемуся от прилюдного озвучивания возраста Киркорову.

- Ну, это да, - согласился тот. - Мне надо готовиться, у меня есть агенты, которые рассказывают мне про другие юбилеи. Я даже не знаю, как сделать лучше.

По словам Филиппа Киркорова, на этой "Новой волне" в день премьер будет много сюрпризов.

- Ко мне едут уникальные драгоценные декорации, - поделился Киркоров. - Столько драгоценностей не было ни в одном номере. 9 сентября состоится презентация клипа на песню "По камням по острым", а 24 августа - премьера песни. Я очень жду день премьер. В этом и уникален конкурс. Традиция пошла в народ - юбилеи отмечают трибьютами. Самые лучшие юбилеи были на "Новой волне". 25 августа фестиваль закончился, а 26-го уже Крутой позвонит и спросит: "Что готовим на следующую "Волну"? Этим и интересна "Волна" - тем, что она на волне. У такого фестиваля должно быть фееричное открытие.

Также он добавил, что привез на этот фестиваль 15 чемоданов с новыми нарядами.

- Ну, где еще можно выгулять накопленные за два года вещи! - подчеркнул он. - Особенно разгуляться было негде. На "Евровидение" я скромненько поехал с одним чемоданчиком.

Как отметил бессменный председатель жюри "Новой волны" композитор Игорь Крутой, в прошлом году фестиваль не состоялся не только по причине пандемии.

- Мы рассчитывали уйти, может быть, на год, а может быть, навсегда в Казань, но посчитали нужным вернуться в этом году в Сочи. Меня не покидала уверенность проведения фестиваля. Понятно, что все не так просто. Главное - выполнять все инструкции и работать на взаимопонимании с местной властью и Роспотребнадзором, не рисковать ни жизнью, ни здоровьем артистов и зрителей.

Напомним, в этом году "Новая волна" пройдет с 50-процентной загрузкой зала: при вместимости в 2,8 тысячи зрители могут занять 1,4 тысячи мест.

"Новая волна" состоится с 19 по 25 августа в New Wae Hall в Олимпийском парке на федеральной территории Сириус.

Что касается программы фестиваля, то в нем заявлено 11 участников из девяти стран: России, Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Испании, Италии и Казахстана. Нашу страну представят трое участников - Max Box, Севиль и группа Grinkevich. Призовой фонд нынешней "Новой волны" - семь миллионов рублей.

В пятницу запланирован творческий вечер Димы Билана, а в субботу состоится юбилейный творческий вечер Александра Розенбаума с участием звезд поп-музыки, шансона, классической музыки и кино.

Программу конкурса продолжит концерт членов жюри (22 августа) и концерт в честь юбилея Николая Баскова (23 августа). 24 августа - вечер горячих премьер от самых ярких звезд и третий конкурсный день, а 25-го - торжественная церемония закрытия конкурса, на которой объявят победителей и большой гала-концерт, билеты на который стоят от шести до 63 тысяч рублей.

Кроме конкурсантов, чьи концерты состоятся 21, 22 и 24 августа, выступят Филипп Киркоров, София Ротару, Анна Нетребко, Валерий Леонтьев, Григорий Лепс и многие другие звезды сцены.