Путин поздравил участников и гостей конкурса "Новая волна" в Сочи

Новости

Греция борется с поджигателями 22:40
Власти Афганистана разместили в США 22 тонны золота 21:59
За сутки 88 военнослужащих выздоровели от коронавируса 21:47
Дебют Месси за "ПСЖ" откладывается 21:44
Матч Россия - Хорватия смогут посетить не более 3000 человек 21:32
Более 50 сенаторов призвали Байдена эвакуировать афганских союзников 21:32
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати 21:29
Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал виновников случившегося в Афганистане 21:28
На коляску с годовалым ребенком в Москве упали стройматериалы 20:55
Фото: "Ельцин Центр" показал, как выглядел путч 1991 года изнутри 20:44
В Саранске простились с народной артисткой РСФСР Александрой Куликовой 20:27
Российские банки с начала года увеличили прибыль в два раза 20:21
Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов 19:45
ВОЗ: Вакцинация спасает от смерти при заражении штаммом "дельта" 19:30
"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку 19:27
Правозащитнику в Казахстане дали 7 лет тюрьмы 19:24
Бывшему схиигумену Сергию продлили арест в СИЗО еще на полгода 19:18
Посольство РФ в Афганистане призвало желающих уехать подать заявку до 22 августа 19:14
ДНР: Миссия ОБСЕ скрывает преступления Украины на Донбассе 18:44
Вышел трейлер драмы с Ксенией Раппопорт "Мама, я дома" 18:35
Полиция Капитолия сообщила об угрозе взрыва у библиотеки конгресса США 18:28
Эминем снимется в сериале 50 Cent 18:22
Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане 18:13
Минфин: Платежи по ипотеке не должны превышать 25% семейного бюджета 18:11
Мошенники обманывали покупателей с помощью 25 интернет-магазинов 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
19.08.2021 22:18
Рубрика: Культура

Путин поздравил участников и гостей конкурса "Новая волна" в Сочи

Текст: Ирина Белова
В четверг вечером в Сочи стартовал 19-й международный музыкальный конкурс молодых исполнителей с участием звезд эстрады "Новая волна-2021". Участников и гостей конкурса с открытием поздравил президент России Владимир Путин. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства назвал конкурс центром притяжения талантливой молодежи.
Фото: Ирина Белова/РГ Фото: Ирина Белова/РГ
Фото: Ирина Белова/РГ

"За прошедшее время этот замечательный проект вырос в большой международный фестиваль, настоящий праздник современной музыкальной культуры. Конкурс является центром притяжения талантливой, энергичной, инициативной молодёжи из разных государств, служит её творческому развитию, знакомит публику с тенденциями мировой эстрады", - говорится в телеграмме президента, которую зачитал со сцены председатель жюри конкурса Игорь Крутой.

Фото: Сергей Михеев
Организаторы "Спасской башни" рассказали, как пройдет фестиваль

Путин также уверен в том, что "Новая волна" продолжит открывать новые имена и зажигать звезды, объединять людей вокруг непреходящих ценностей созидания, искусства, взаимоуважения, а гостеприимство жителей Сочи и радушие зрителей вновь, как и в предыдущие годы, поможет нынешним конкурсантам выступить ярко и достойно.

"Новая волна" проходит с 19 по 25 августа в New Wave Hall в Олимпийском парке на федеральной территории Сириус.

…Традиционно в преддверии открытия именитые гости прошлись по красной ковровой дорожке. Пожалуй, самые яркие эмоции у зрителей вызвал "король" отечественной поп-музыки" Филипп Киркоров, который появился в сопровождении дамы. Ей оказалась психолог Инна Тлиашинова. Киркоров удивил своим нарядом, вернее, аксессуарами - сумками в виде моркови и самолета.

Все звезды с удовольствием позировали, но оказались, правда, немногословными.

В первый день фестиваля "Новая волна-2021" ведущими стали Лера Кудрявцева и Андрей Малахов.

- Благодаря "Новой волне" все знают, что Сочи - центр не только спорта, но и музыки. Здесь почти в каждом автомобиле звук громче, чем на музыкальных площадках, а в уличных караоке полно уверенных в себе певцов, - так они представили "сердце курортного отдыха" - место проведения фестиваля, который назвали "Олимпиадой в мире музыки, где все честно и каждый под своим флагом".

Первым на сцену вышел, как выразились известные телеведущие, "драгоценный камень нашей эстрады" Николай Басков с песней "Забывай".

- 23 августа я здесь буду широко гулять в свои 45, - пригласил он зрителей на свой предстоящий юбилей.

Следом выступили Филипп Киркоров, София Ротару, Баста, Зиверт, Григорий Лепс, Тимур Родригес, Дима Билан и другие.

Кстати, в пятницу Билан отметит на сцене "Новой волны" свой предстоящий 40-летний юбилей программой "39,8", а в субботу состоится юбилейный вечер Александра Розенбаума.

Фото: Ирина Белова/РГ
На "Новой волне" Филипп Киркоров презентует клип на новую песню

- Я помню себя, когда первый раз выходил на сцену "Новой волны", - отметил Билан со сцены. - Прошло не так уж много времени - всего 20 лет.

Как ранее сообщала "РГ", в этом году "Новая волна" проходит с 50-процентной загрузкой зала при общей вместимости в 2,8 тысячи мест. Почти все они заняты.

Что касается программы фестиваля, то в нем заявлено 11 участников из девяти стран: России, Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Испании, Италии и Казахстана. Нашу страну представят трое участников - Max Box, Севиль и группа Grinkevich. Призовой фонд нынешней "Новой волны" - семь миллионов рублей.

В регионах Культура Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили Афганистан, Иран, Нагорный Карабах и Украину
МИД: Москва вернула Киеву ноту из-за поездки Лаврова в Крым
Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов
Сборная России с победы стартовала на домашнем ЧМ-2021 по пляжному футболу
"Газпром" спрогнозировал объемы поставок газа по "Северному потоку-2"
Игорь Бутман: Настоящий джаз - музыка для самой широкой аудитории
Как проходят репетиции и тренировки экипажа фильма "Вызов"