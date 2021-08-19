Путин поздравил участников и гостей конкурса "Новая волна" в Сочи

"За прошедшее время этот замечательный проект вырос в большой международный фестиваль, настоящий праздник современной музыкальной культуры. Конкурс является центром притяжения талантливой, энергичной, инициативной молодёжи из разных государств, служит её творческому развитию, знакомит публику с тенденциями мировой эстрады", - говорится в телеграмме президента, которую зачитал со сцены председатель жюри конкурса Игорь Крутой.

Путин также уверен в том, что "Новая волна" продолжит открывать новые имена и зажигать звезды, объединять людей вокруг непреходящих ценностей созидания, искусства, взаимоуважения, а гостеприимство жителей Сочи и радушие зрителей вновь, как и в предыдущие годы, поможет нынешним конкурсантам выступить ярко и достойно.

"Новая волна" проходит с 19 по 25 августа в New Wave Hall в Олимпийском парке на федеральной территории Сириус.

…Традиционно в преддверии открытия именитые гости прошлись по красной ковровой дорожке. Пожалуй, самые яркие эмоции у зрителей вызвал "король" отечественной поп-музыки" Филипп Киркоров, который появился в сопровождении дамы. Ей оказалась психолог Инна Тлиашинова. Киркоров удивил своим нарядом, вернее, аксессуарами - сумками в виде моркови и самолета.

Все звезды с удовольствием позировали, но оказались, правда, немногословными.

В первый день фестиваля "Новая волна-2021" ведущими стали Лера Кудрявцева и Андрей Малахов.

- Благодаря "Новой волне" все знают, что Сочи - центр не только спорта, но и музыки. Здесь почти в каждом автомобиле звук громче, чем на музыкальных площадках, а в уличных караоке полно уверенных в себе певцов, - так они представили "сердце курортного отдыха" - место проведения фестиваля, который назвали "Олимпиадой в мире музыки, где все честно и каждый под своим флагом".

Первым на сцену вышел, как выразились известные телеведущие, "драгоценный камень нашей эстрады" Николай Басков с песней "Забывай".

- 23 августа я здесь буду широко гулять в свои 45, - пригласил он зрителей на свой предстоящий юбилей.

Следом выступили Филипп Киркоров, София Ротару, Баста, Зиверт, Григорий Лепс, Тимур Родригес, Дима Билан и другие.

Кстати, в пятницу Билан отметит на сцене "Новой волны" свой предстоящий 40-летний юбилей программой "39,8", а в субботу состоится юбилейный вечер Александра Розенбаума.

- Я помню себя, когда первый раз выходил на сцену "Новой волны", - отметил Билан со сцены. - Прошло не так уж много времени - всего 20 лет.

Как ранее сообщала "РГ", в этом году "Новая волна" проходит с 50-процентной загрузкой зала при общей вместимости в 2,8 тысячи мест. Почти все они заняты.

Что касается программы фестиваля, то в нем заявлено 11 участников из девяти стран: России, Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Испании, Италии и Казахстана. Нашу страну представят трое участников - Max Box, Севиль и группа Grinkevich. Призовой фонд нынешней "Новой волны" - семь миллионов рублей.