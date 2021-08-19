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19.08.2021 12:47
Рубрика: Происшествия

В Геленджике из-за аварии 30 тысяч человек остались без воды

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В Геленджике из-за произошедшей на Троицком групповом водоводе аварии прекращена подача воды в ту часть города, которая получает ресурс от данного источника.

Фото: МинЖКХ Ставропольского края
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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава курорта Алексей Богодистов. "Пока вода идет самотеком, но к вечеру, возможно, уже закончится. Фактически в зону отключения попадает порядка 30 тысяч абонентов", - написал мэр.

По словам градоначальника, время остановки водоснабжения неизвестно и будет зависеть от характера и сложности повреждения. В данный момент ремонтные бригады уже направлены к месту порыва. Они сразу займутся поиском участка, где произошла авария. После чего постараются оперативно ликвидировать поломку.

"Тем не менее обследуем наполняемость резервуаров чистой воды, будем понимать, потребуются ли вечером помощь водовозок", - добавил Богодистов.

Напомним, на днях на курорт обрушился мощный ливень. За несколько часов выпало 60 миллиметров осадков - четыре месячных нормы. Вскоре улицы города стали похожими на полноводные реки. Но уже к полудню следующего дня удалось привести в порядок улицы и пляжи, которые сразу заполнили отдыхающие.

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