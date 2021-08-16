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16.08.2021 19:10
Рубрика: Происшествия

Видео: Пляжи Геленджика после наводнения заполнили отдыхающие

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Геленджике к вечеру 16 августа от последствий удара стихии и подтоплений удалось очистить почти все центральные улицы. Их заполнили туристы, и курортный город преобразился - тут как будто и не было затопления, штормового ливня, вызванного мезоциклоном.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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А ведь меньше суток назад в городе выли сирены, предупреждая жителей об угрозе подтопления. Когда начался ливень, за несколько часов выпало 60 миллиметров осадков - четыре месячных нормы. Вскоре улицы города стали похожими на полноводные реки. Дождь шел такой плотной стеной, что под порывами ветра колыхался, словно простыня.

Люди спасались на всем что может держаться на воде: надувных лодках, матрасах, "бананах". Затопило не только частные дома, но и гостиницы, где сейчас, в разгар курортного сезона, отдыхают тысячи туристов со всех регионов страны. Потоки воды несли по улицам столы и стулья, которые находились на верандах летних кафе. На пляжах, где не было жестких бетонных оснований, стекающие потоки воды вымыли себе целые русла и образовали ручьи.

- Во избежание несчастных случаев было принято решение в центральной части города отключить электричество, - сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. - В центр стянули необходимую технику. Обследовали затопленные территории. Как только дождь стих и вода сошла, начали смывать принесенную потоками грязь и убирать мусор.

На фоне происходящего подтопления, в соцсетях появились сообщения от туристов, в которых говорилось о том, что канализация якобы не справляется с хлынувшими потоками воды, произошли множественные ее прорывы и нечистоты уносит в море. Но в компании, которая обеспечивает водоснабжение курорта, эту информацию опровергли.

Фото: Скриншот с youtube.com/ Игорь Корсаков
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- Все наши системы действуют в штатном режиме, водообеспечение и водоотведение работают без сбоев, - сообщил в беседе с корреспондентом "РГ" директор компании "Концессии водоснабжения - Геленджик" Алексей Сорокин. - Прорывов канализации не было, никаких нечистот, выливающихся в море, не зарегистрировано.

Теперь, спустя всего сутки после удара стихии, корреспонденты "РГ", побывавшие на центральном пляже Геленджика, увидели мирно гуляющих и купающихся в море туристов.

На курорте уже сегодня снимут режим ЧС. Такое заявление сделал заместитель мэра Геленджика Андрей Ермаков. От мезоциклона, который получил название "Зарима", Геленджик пострадал меньше всего из черноморских городов. Залповый дождь подтопил лишь центр курорта. После прекращения ливня спецтехника оперативно откачала воду, а коммунальщики тут же приступили к уборке нанесенного мусора, камней и грязи.

Так как мезоциклон покинул Кубань, то у территорий нет необходимости находиться в режиме ЧС - решили в администрации региона.

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