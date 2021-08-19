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19.08.2021 17:54
Рубрика: Происшествия

В Крыму суд приговорил к лечению отца, задушившего ребенка

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

32-летний житель Симферополя, который в феврале 2021 года задушил собственного семилетнего сына, признан психически невменяемым и направлен на принудительное психиатрическое лечение. Таким образом, мужчина освобожден от уголовной ответственности. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым.

В Крыму убившему ребенка отчиму отменили пожизненное заключение

Трагедия произошла в феврале 2021 года в жилом доме на улице имени Дмитрия Ульянова. По версии следствия, мужчина забрал мальчика из школы, привел его домой и задушил. Изначально действия отца были квалифицированы по пункту "в" части 2 стать 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Но следователи выяснили, что незадолго до трагедии подозреваемый проходил лечение с диагнозом "психическое расстройство".

Убийцу отправили на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, и она подтвердила, что мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством.

- Заболевание лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщили в прокуратуре РК. - В результате отношении мужчины применены принудительные меры медицинского характера - принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Постановление суда в законную силу не вступило, и может быть обжаловано в предусмотренном законом порядке.

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