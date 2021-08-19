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19.08.2021 11:36
Рубрика: Происшествия

Арестованный по делу о взятках глава тюменского ГИБДД уволен из органов

Текст: Екатерина Призова

Арестованный ранее по делу о мздоимстве начальник тюменского ГИБДД Александр Селюнин уволен из органов внутренних дел. Эту информацию ТАСС подтвердили в областном МВД.

Фото: iStock
В Тюмени проходят обыски в кабинете и дома у начальника ГИБДД области

"В отношении возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, то он понесет ответственность в соответствии с законодательством", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, полковника и его помощника подозревают в 12 эпизодах получения взятки и в посредничестве. В вину им вменяют то, что с августа по октябрь 2020 года они за плату выдавали водительские права без сдачи экзаменов. Как уже писала "РГ" со ссылкой на собственный источник, речь идет об иностранных гражданах: благодаря этой схеме, они минуя легальную процедуру, и в сжатые сроки получали документы и устраивались на работу шоферами.

Александр Селюнин был арестован в апреле. Выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, в органах внутренних дел - с 2002 года, должность начальника ГИБДД области занимает с 2018 года.

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