Фото: "Ельцин Центр" показал, как выглядел путч 1991 года изнутри

В екатеринбургском "Ельцин Центре" открылась выставка "Площадь свободной России". На ней глазами оказавшегося в те дни в Москве фотографа можно увидеть, из чего - буквально! - были сделаны баррикады на улицах, как происходящее выглядело изнутри.

Основа выставки - работы фотокора из Казахстана Константина Махмутова, который приехал в столицу по своим делам и случайно оказался в самой гуще исторических событий.

Сегодня автор живет в Челябинске, он приехал на открытие экспозиции и лично пообщался с ее посетителями, рассказал, что видел и чувствовал тогда, присутствовав, фактически, при рождении новой страны.

Выставка продлится до 10 октября. За это время на площадке музейного комплекса пройдут встречи и мероприятия. В частности, подведут итоги конкурса пьес о 1990-х годах "Зачем я это помню" - члены жюри (в числе которых - режиссер Алексей Федорченко) назовут лучшие из заявленных на смотр 170 работ.