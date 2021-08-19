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19.08.2021 11:14
Рубрика: Общество

На Среднем Урале зафиксировали самое долгое лето в истории

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

В Свердловской области погода стоит на пороге очередного рекорда: по подсчетам синоптиков, лето началось с мая и не пока планирует заканчиваться.

Фото: ЕКАТЕРИНБУРГ - самое интересное о жизни в Екб/ vk.com
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- Мы как метеорологи оцениваем лето по переходу средней суточной температуры через 15 градусов со знаком плюс. Согласно климатическим данным, лето на Урале обычно продолжается около двух месяцев - с 15 июня по 15 августа. В этом году оно началось в конце первой декады мая и продолжится почти до конца августа. По крайней мере, до 24-25 числа. Это почти три с половиной месяца, - рассказала журналистам главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее словам, в истории наблюдений такого длительного летнего периода еще не было. Если говорить об июне, июле и августе, то теплее нынешнего сезона было только в 2012 и 2016 годы.

За все лето в Екатеринбурге выпало 86 процентов нормы осадков, в Нижнем Тагиле - сто процентов. Дефицит сложился в районах крайних юга, востока, юго-запада. Например, в Камышлове было всего 35 процентов осадков: настолько засушливого лета в городе еще не было.

Из опасных условий на Урале отмечалась засуха (это довольно редкое для региона явление), аномально жаркие периоды на протяжении всего лета (температура доходила до 38 градусов), сильные ливни в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, где за пару часов выпадала норма и полуторная норма осадков. При этом было не так много сильных заморозков и шквалистых ветров, даже в сравнении с прошлым годом.

По словам Галины Шепоренко, нынешнее жаркое лето не дает повода считать, что следующее будет таким же или, наоборот, холодным. Она привела в пример 2014 и 2015 года, когда оба сезона подряд стояла некомфортная погода.

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