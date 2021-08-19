Площадь пожара у санатория под Екатеринбургом увеличилась до 60 га

В Первоуральском городском округе продолжают тушить пожар, возникший 17 августа. В предыдущие дни площадь возгорания оставалась прежней - 40 гектаров, но сегодня днем увеличилась на 20 гектаров.

- Под Первоуральском пожарные продолжают бороться с низовым пожаром средней интенсивности - небольшими очагами в отдельных труднодоступных болотистых частях леса. Общая площадь горения - 60 гектаров. Угрозы населению и постройкам нет. На месте работают 36 человек личного состава и восемь единиц техники, в том числе - задействованы два болотохода, - рассказала "РГ" начальник отдела пресс-службы губернатора и правительства Свердловской области Екатерина Ятнова.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, на месте работает авиалесоохрана. Вокруг садов и санатория-профилактория сделали опашку, общей длиной около трех километров и шириной два метра. Ликвидируют пожар с помощью ранцевых огнетушителей.

Накануне вечером для тушения возгорания стали собирать волонтеров. Об этом написал на странице "ВКонтакте" общественник Виктор Норкин. В сообщении указано, что горит уникальная таежная экосистема, охраняемая государством.