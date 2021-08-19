Новости

В Челябинске полиция проверит факт нападения охранника ТЦ на девушку 13:45
На Камчатке из-за туристов загорелось 80 гектаров леса 13:42
Президент Беларуси рассказал, какой бизнес нужен стране 13:40
На ВДНХ стартуют бесплатные показы в Летнем кинотеатре 13:39
Площадь пожара у санатория под Екатеринбургом увеличилась до 60 га 13:37
Мужчина приехал из Москвы в Петербург на крыше поезда 13:36
Японцы восхитились успехами российской экономики во время пандемии 13:28
Лукашенко подчеркнул, что с бизнесменами сводить счеты не будут 13:16
Володин поздравил Мирзояна с назначением главой МИД Армении 13:14
На Урале возбуждено дело после гибели в ДТП пенсионерки с внучкой 13:12
В Липецке 103-летнюю пациентку вылечили от коронавируса 13:12
"Уфа" во второй раз арендовала игрока "Спартака" Урунова 13:11
Московский планетарий закроют с 23 августа 13:10
Лавров заявил о поддержке Россией вывода иностранных войск из Ливии 13:06
В МИД обсудили ситуацию в Афганистане с послом США 13:03
В России разработали всепогодную платформу для посадки дронов 12:59
Миротворцы РФ в Карабахе обеспечили водой более 200 семей 12:51
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 6 млн рублей 12:44
В Германии призвали повысить пенсионный возраст до 70 лет 12:42
Россияне пожаловались на снижение качества колбасы в пандемию 12:37
В Анапе для оттока воды за ночь снесли торговые павильоны 12:35
Бизнесмену Борису Шпигелю продлили содержание в СИЗО еще на три месяца 12:31
Джабаров: Судьбу Афганистана надо решать на уровне Совбеза ООН 12:30
"Газпром" оценил объем поставок газа по "Северному потоку-2" 12:27
В МИД РФ отреагировали на слова Борреля о влиянии России на Афганистан 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 13:37
Рубрика: Происшествия

Площадь пожара у санатория под Екатеринбургом увеличилась до 60 га

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Первоуральском городском округе продолжают тушить пожар, возникший 17 августа. В предыдущие дни площадь возгорания оставалась прежней - 40 гектаров, но сегодня днем увеличилась на 20 гектаров.

Фото: Екатерина Призова/РГ
Дым от природного пожара в Первоуральске окутал Екатеринбург

- Под Первоуральском пожарные продолжают бороться с низовым пожаром средней интенсивности - небольшими очагами в отдельных труднодоступных болотистых частях леса. Общая площадь горения - 60 гектаров. Угрозы населению и постройкам нет. На месте работают 36 человек личного состава и восемь единиц техники, в том числе - задействованы два болотохода, - рассказала "РГ" начальник отдела пресс-службы губернатора и правительства Свердловской области Екатерина Ятнова.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, на месте работает авиалесоохрана. Вокруг садов и санатория-профилактория сделали опашку, общей длиной около трех километров и шириной два метра. Ликвидируют пожар с помощью ранцевых огнетушителей.

Накануне вечером для тушения возгорания стали собирать волонтеров. Об этом написал на странице "ВКонтакте" общественник Виктор Норкин. В сообщении указано, что горит уникальная таежная экосистема, охраняемая государством.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Лесные пожары

Главное сегодня

В МИД РФ отреагировали на слова Борреля о влиянии России на Афганистан
В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России
Цена на нефть впервые с мая упала ниже 67 долларов за баррель
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям