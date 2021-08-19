РКН разработал порядок передачи данных о пользователях единому измерителю

Роскомнадзор представил порядок, по которому интернет-площадки будут передавать данные о своей аудитории единому измерителю Рунета. Об этом пишет "Коммерсант".

Издание отмечает, что согласно новым правилам, измеритель заключит с каждым ресурсом соглашение, определяющее объем и содержание данных, а также способ и регулярность их выдачи.

Закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля.

Согласно документу, интернет-платформы обяжут устанавливать на своих ресурсах счетчики для измерения аудитории или предоставлять такие данные самостоятельно. Организацию, которая будет выполнять функции единого измерителя должен выбрать Роскомнадзор.