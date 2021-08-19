Россия за год стала экспортировать на 59% больше молочных продуктов

В этом году к 8 августа Россия отправила за границу 122,5 тысячи тонн молочной продукции. Это на 59% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщается на сайте Россельхознадзора со ссылкой на данные информационной системы "Аргус".

Больше всего российской "молочки" купила Украина - 31,6 тысячи тонн. В Казахстан экспортировали 28,8 тысячи тонн, Азербайджан купил 15,7 тысячи тонн. При этом импорт молочной продукции снизился - Россия приобрела 123,6 тысячи тонн "молочки", что на 9% меньше, чем показатель за тот же период прошлого года.

Существенно вырос экспорт молочной сыворотки - в 4,6 раза, до 8,9 тысячи тонн. Активно продается за границу мороженое - рост составил 2,4 раза, до 14 тысяч тонн. Российское мороженое советовал попробовать турист из Китая, отметив его высокое качество.

Йогурт, кефир и пахту (продукции, относящейся к товарной позиции ТН ВЭД 0403) стали экспортировать на 74% больше - поставки выросли почти на 20 тысяч тонн. На 72% увеличился экспорт творога, а сливочного масла за рубеж стали отправлять на 37% больше.