Россияне пожаловались на снижение качества колбасы в пандемию

По мнению 39% опрошенных Роскачеством россиян, во время пандемии качество основных продуктов питания в стране снизилось.

Центр изучения потребительского поведения поговорил с 1028 жителями городов с населением более 100 тысяч человек. Из них 39% сказали, что качество некоторых продуктов в последний год стало хуже, 57% не заметили никаких изменений, а 4% сообщили об улучшении ситуации.

Сильнее всего, по мнению опрошенных, "испортились" колбасные изделия и деликатесы, - об этом заявили 72% респондентов. На снижение качества молочных продуктов обратили внимание 59%, сыров - 55%. Также в рейтинг попали: мясо (41%), свежие овощи (38%), сладости (37%), хлебобулочные изделия (36%), фрукты (33%), рыба (21%), алкоголь (20%), безалкогольные напитки, включая воду (14%).

Как отметили в Роскачестве, итоги опроса совпадают с количеством обращений граждан с просьбой проверить те или иные товары.

"В этом году Роскачество исследует ультрапастеризованное молоко, сыры, варено-копченую колбасу и другие категории продуктов", - сказали в организации.

В Россельхознадзоре ранее сообщили, что в этом году страна существенно нарастила экспорт молочной продукции - на 59%.