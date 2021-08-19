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19.08.2021 12:37
Рубрика: Экономика

Россияне пожаловались на снижение качества колбасы в пандемию

Текст: Евгения Думанская
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

По мнению 39% опрошенных Роскачеством россиян, во время пандемии качество основных продуктов питания в стране снизилось.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Центр изучения потребительского поведения поговорил с 1028 жителями городов с населением более 100 тысяч человек. Из них 39% сказали, что качество некоторых продуктов в последний год стало хуже, 57% не заметили никаких изменений, а 4% сообщили об улучшении ситуации.

Сильнее всего, по мнению опрошенных, "испортились" колбасные изделия и деликатесы, - об этом заявили 72% респондентов. На снижение качества молочных продуктов обратили внимание 59%, сыров - 55%. Также в рейтинг попали: мясо (41%), свежие овощи (38%), сладости (37%), хлебобулочные изделия (36%), фрукты (33%), рыба (21%), алкоголь (20%), безалкогольные напитки, включая воду (14%).

Как отметили в Роскачестве, итоги опроса совпадают с количеством обращений граждан с просьбой проверить те или иные товары.

"В этом году Роскачество исследует ультрапастеризованное молоко, сыры, варено-копченую колбасу и другие категории продуктов", - сказали в организации.

В Россельхознадзоре ранее сообщили, что в этом году страна существенно нарастила экспорт молочной продукции - на 59%.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

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