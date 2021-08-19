Tesla расширит штат юристов, чтобы отбиваться от давления китайцев

Американский производитель электромобилей Tesla намерен расширить в Китае команду юристов и специалистов по внешним связям, компания уже опубликовала соответствующие объявления о вакансиях, пишет агентство Reuters.

Причина такого шага проста: Tesla столкнулась в Поднебесной с жестким отношением со стороны регуляторов и потребителей - и намерена отстаивать свои интересы.

Новые группы сотрудников Tesla сформирует в крупнейших городах Китая - Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. Reuters уточняет, что менеджеры по внешним связям займутся взаимодействием с госорганами КНР, то есть это будут GR-специалисты.

В марте 2021 года власти Китая запретили пользоваться электромобилями Tesla своим военным и служащим ключевых ведомств - из-за опасений, что американская компания может "сливать" персональные данные о владельцах спецслужбам США. Илон Маск, глава Tesla, опроверг эти обвинения и заявил, что фирма соблюдает конфиденциальность любой персональной информации.

В апреле 2021-го в Китае много шума наделала история о неисправных тормозах в электромобиле Tesla. Инцидент с отказом тормозов был запечатлен на видео, владелица машины позднее устроила акцию протеста на международном автосалоне в Шанхае - забралась с плакатом на крышу одного из выставленных на стенде Tesla автомобилей.

Завод Tesla в Шанхае производит модели Model 3 и Model Y для китайского рынка, в текущем году он соберет 450 000 машин. Представитель компании Юан Гуохуа заявил, что Tesla китайского производства на 90% состоят из комплектующих местного изготовления.