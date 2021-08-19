Новости

Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане 18:13
Минфин: Платежи по ипотеке не должны превышать 25% семейного бюджета 18:11
Мошенники обманывали покупателей с помощью 25 интернет-магазинов 18:03
Сибиряки поблагодарили Шойгу за переданную землю 17:58
Вышел трейлер сериала по "Основанию" Айзека Азимова 17:58
В Подольске грабитель повредил семь банкоматов 17:46
Толстой назвал законопроект о запрете въезда в РФ русофобам своевременным 17:42
Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус 17:36
В Туве семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 17:28
Тело пропавшей в Тюмени девочки нашли завернутым в пакет 17:25
Задержан последний подозреваемый в ограблении дрезденского музея 17:25
В Совфеде рассказали, как избавить Зеленского от иллюзий по поводу Крыма 17:13
На "Армии-2021" впервые представят комплекс разведки "Пенициллин" 17:10
МИД: Москва вернула Киеву ноту из-за поездки Лаврова в Крым 16:58
Комбинация "Спутника Лайт" c AstraZeneca показала повышенный иммунный ответ 16:55
Ярославский поселок напечатают на 3D-принтере 16:40
ДОМ.РФ прогнозирует рост ипотечных ставок не более чем до 9% 16:32
На будущей трассе М-12 сконцентрировано 3,5 тысячи единиц техники 16:29
Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет 16:28
Премьер Киргизии выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане 16:27
На выборах в Госдуму зарегистрировано почти шесть тысяч кандидатов 16:13
Суд в Москве утвердил штрафы для Facebook на 17 млн рублей 16:12
В Швейцарии стартовала инициатива в пользу сохранения наличных денег 16:08
Видео: звезды "Игры престолов" назвали самые травмирующие сцены сериала 16:07
ЕС признает ковид-сертификаты Украины и Турции 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 17:42
Рубрика: Власть

Толстой назвал законопроект о запрете въезда в РФ русофобам своевременным

Законопроект о запрете въезда в Россию русофобам, а также тем, кто оскорбляет историческую память народа нашей страны, - это более чем своевременная мера, учитывая ситуацию. Такое мнение высказал вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой.

Фото: Архип Верещагин/ТАСС
Почему русофобия разрушительна для Украины

"Хватит терпеть выходки тех, кто, работая в России, позволяет себе поливать ее грязью. Хватит закрывать глаза на притеснения русских за рубежом. Хватит посыпать голову пеплом и пытаться сглаживать углы", - написал парламентарий своем Telegram-канале.

По его мнению, если принцип "русофобам и нацистам - не место в России" будет реализован, это заложит новый вектор развития внешней политики страны, констатировал Петр Толстой.

"Мы своих не бросаем. И наказываем всех, кто позволил себе в этом усомниться", - напомнил он.

Ранее стало известно, что группа депутатов от фракции "Единая Россия" разработала законопроект о запрете на въезд в Россию иностранцам, которые проявили ненависть или вражду к русскоязычным или оскорбляли ветеранов Великой Отечественной войны.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

МИД: Москва вернула Киеву ноту из-за поездки Лаврова в Крым
ФАС ответила на сообщения СМИ о проверках пивоваров
В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России
Цена на нефть впервые с мая упала ниже 67 долларов за баррель
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных