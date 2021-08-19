Толстой назвал законопроект о запрете въезда в РФ русофобам своевременным

Законопроект о запрете въезда в Россию русофобам, а также тем, кто оскорбляет историческую память народа нашей страны, - это более чем своевременная мера, учитывая ситуацию. Такое мнение высказал вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой.

"Хватит терпеть выходки тех, кто, работая в России, позволяет себе поливать ее грязью. Хватит закрывать глаза на притеснения русских за рубежом. Хватит посыпать голову пеплом и пытаться сглаживать углы", - написал парламентарий своем Telegram-канале.

По его мнению, если принцип "русофобам и нацистам - не место в России" будет реализован, это заложит новый вектор развития внешней политики страны, констатировал Петр Толстой.

"Мы своих не бросаем. И наказываем всех, кто позволил себе в этом усомниться", - напомнил он.

Ранее стало известно, что группа депутатов от фракции "Единая Россия" разработала законопроект о запрете на въезд в Россию иностранцам, которые проявили ненависть или вражду к русскоязычным или оскорбляли ветеранов Великой Отечественной войны.