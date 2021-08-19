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19.08.2021 09:08
Рубрика: Легковые авто

Универсал Mercedes C-Class стал "вседорожником": +40 мм и полный привод

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Компания Mercedes-Benz привезёт на автосалон в Мюнхене новую модель: универсал C-Class All-Terrain, который попробует побороться за покупателей, выбирающих Audi A4 Allroad и Volvo V60 Cross Country.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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"Вседорожник" получил соответствующий декор внешности: чёрные накладки из пластика на арках, порогах и бамперах, а также другую решётку радиатора.

Изменения в салоне сведены к обновлению мультимедиа (есть раздел с доступом к компасу и показаниям геопозиции и углов наклона) и селектора выбора режимов движения, которых у системы полного привода с межосевым дифференциалом стало на два больше: "Offroad" и "Offroad+".

Клиренс увеличили на 40 мм, что потребовало замены поворотных кулачков на новые, более прочные, но пневмоподвески универсалу не досталось - она по-прежнему на пружинах.

Ещё одна интересная опция универсала C-Class All-Terrain - матричная оптика с внедорожным режимом, в котором она освещает территорию под максимальным углом. Но фары могут так светить только на скоростях до 50 км/ч, если ехать быстрее, то они автоматически отключатся.

Купить вседорожный C-Class Estate в Европе можно будет с 204-сильной бензиновой "турбочетвёркой" 1.5 литра или с 200-сильным двухлитровым дизелем. В обоих вариантах есть электрический помощник EQ-Boost (48 В), трансмиссия - 9-ступенчатый "автомат". Выход модели на российский рынок в ближайшей и среднесрочной перспективах не предвидится.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
#Mercedes-Benz