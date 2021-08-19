В декабре выйдет Syberia: The World Before - последняя игра Бенуа Сокаля

Новая часть культовой франшизы Syberia с подзаголовком The World Before получила дату релиза - на ПК игра выйдет 10 декабря. Об этом сообщает DTF.

Очередной квест станет одновременно сиквелом и приквелом. Кроме привычной протагонистки Кейт Уокер, игроку предстоит управлять еще и пианисткой Даной Роуз.

Проект стал последним, в разработке которого принимал участие Бенуа Сокаль - отец игровой "Сибири". В мае текущего года он умер после продолжительной болезни.

Также на YouTube доступен новый трейлер. Судя по ролику, с переводом на русский язык дела обстоят не очень хорошо. Например, даже имя создателя серии написано с ошибкой: "игра Бенуаля Сокаля" вместо "игра Бенуа Сокаля".

На консолях игру планируют выпустить в 2022 году, но точная дата пока не называется.

В настоящее пролог Syberia: The World Before доступен бесплатно в Steam и GOG.