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19.08.2021 15:06
Рубрика: Легковые авто

В каких странах мира Toyota Land Cruiser - самый популярный автомобиль

Текст: Андрей Полухин

Внедорожник Toyota Land Cruiser - безусловно, востребованный, но весьма недешевый автомобиль. Поэтому увидеть его среди самых популярных машин в той или иной стране - удивительно. Между тем, таких государств в мире минимум пять - Бахрейн, Иордания, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом говорит статистика ресурса

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Carindustryanalysis, изучившего данные о продажах новых легковых автомобилей за первую половину 2021 года в 82 странах мира.

Интересно, что в более четверти представленных в списке государств - 24-х - первенствовали машины марки Toyota. Так, автомобили семейства Corolla стали главными бестселлерами в Египте, Израиле, Латвии, Польше, Сингапуре, Финляндии и на Тайване (Corolla Cross).

Пикап Hilux оказался самым покупаемым в Австралии, Йемене, Омане, Перу и ЮАР. Кроссовер RAV4 особенно любят в Молдавии, Пуэрто-Рико, Эстонии и на Украине. В Греции предпочитают хэтчбек Yaris, на Филиппинах - седан Vios, а в Саудовской Аравии - бизнес-седан Camry.

Напомним, в России официально представлено 11 моделей Toyota. Кроме Land Cruiser и LC Prado, это седаны Corolla и Camry, кроссоверы RAV4, C-HR и Highlander, внедорожник Fortuner, пикап Hilux, а также минивэны Alphard и Hiace. По итогам полугодия самым востребованным у россиян из них стал RAV4 - 19 103 экземпляра. С таким результатом модель заняла только 11 место в РФ. Тираж семейства Lada Granta, которое возглавило топ-10, составил 71 208 машин.

#Toyota