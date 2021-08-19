В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России

В МВД РФ выдвинули предложение упростить техосмотр, исключив ряд обязательных проверок. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Минэкономразвитие.

В частности, предлагается отказаться от проверок коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста, трещин на лобовом стекле; проверок на коррозию элементов тормозной системы; проверок на наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей, повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость, аптечки, знака аварийной остановки, огнетушителя; от замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе.

Данные изменения, как предполагают инициаторы, позволят сократить время техосмотра и снизить финансовые расходы операторов - часть оборудования им станет просто не нужна.