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19.08.2021 09:45
Рубрика: ПДД

В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России

Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

В МВД РФ выдвинули предложение упростить техосмотр, исключив ряд обязательных проверок. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Минэкономразвитие.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Решение о судьбе техосмотра примут в ближайшее время

В частности, предлагается отказаться от проверок коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста, трещин на лобовом стекле; проверок на коррозию элементов тормозной системы; проверок на наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей, повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость, аптечки, знака аварийной остановки, огнетушителя; от замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе.

Данные изменения, как предполагают инициаторы, позволят сократить время техосмотра и снизить финансовые расходы операторов - часть оборудования им станет просто не нужна.