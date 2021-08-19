В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии

"Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), страховая пенсия по старости назначается на два года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин)", - говорится в сообщении.

В ПФР напомнили, что в страховой стаж включаются:

- периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации (обязательное условие - уплата страховых взносов в ПФР);

- период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.

При этом так называемые нестраховые периоды - уход за детьми до полутора, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву и другие - не включаются в стаж, дающий право на досрочную пенсию.

В ПФР отметили, что проверить имеющийся стаж можно в личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг. Выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, где содержатся сведения о стаже, можно также получить в клиентских службах ПФР или в МФЦ.

Ранее в Пенсионном фонде напомнили, что периоды переобучения и повышения квалификации теперь входят в общий стаж. Главное условие - во время переобучения за работником должны сохраняться рабочие места и заработная плата, а работодатели должны отчислять за них взносы на обязательное пенсионное страхование.