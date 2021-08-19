Volkswagen начал производство нового кроссовера за 1 млн рублей

Компания Volkswagen запустила производство товарных экземпляров нового дешевого субкомпактного кроссовера Taigun. Первые образцы машины сошли с конвейера завода концерна в индийском Чакане 18 августа, именно Индия является целевым рынком для продукта.

Taigun создан на платформе MQB A0 в упрощенной спецификации, машина по сути является праворульной и слегка переработанной версией модели T-Cross, дебютировавшей в 2018-м и выпускаемой параллельно в Китае, Бразилии и Испании.

Длина "Тайгуна" составляет 4200 мм, ширина - 1760 мм, колесная база - 2651 мм. Салон вмещает до пятерых взрослых.

Гамма двигателей новинки состоит из бензиновым турбомоторов объемом 1,0 и 1,5 л. Первый развивает 115 л.с., второй - 150 л.с. Оба в стандарте сочетаются с 6-ступенчатыми механическими коробками передач, за доплату в паре с "младшим" двигателем предлагается 6-стуенчатый гидромеханический "автомат", со "старшим" - 7-ступенчатый преселективный "робот" с двойным сцеплением. Привод - только передний, трансмиссия 4x4 не предусмотрена в принципе.

Старт продаж Volkswagen Taigun стартует в сентябре, машина будет предлагаться по цене от 1 050 000 рупий (1 048 000 рублей).

По кузову, шасси и агрегатам Volkswagen Taigun широко унифицирован со Skoda Kushaq, выпуск которого на том же заводе в Индии стартовал в июне.