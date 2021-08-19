ВОЗ: Вакцинация спасает от смерти при заражении штаммом "дельта"

Вакцинация против COVID-19 способна спасти от смерти при заражении дельта-штаммом коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан на онлайн-брифинге.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что штамм "дельта" распространяется быстрее, чем "коллективное реагирование" на него служб здравоохранения в странах.

Решить эту проблему можно в срочном порядке увеличив масштабы тестирования и вакцинации населения: в настоящее время 75% всех вакцин использовано всего в 10 странах, тогда как государства с низкими доходами едва вакцинировали 2% своего населения.