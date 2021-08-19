Выставлена на продажу самая известная Lada Vesta Sport в России

В Ярославле выставили на продажу Lada Vesta Sport 2019 года выпуска за 1 200 000 рублей. Данный экземпляр модели является одним из самых известных в России. Ведь этот седан в прошлом году был разыгран блогером Константином Заруцким, он же AcademeG.

Vesta Sport, окрашенная в фирменную эмаль "Тайфун", пробежала почти 35 тысяч километров. Автомобиль представлен в комплектации Luxe/Multimedia.

Судя по описанию на сайте Auto.ru, машина оборудована дополнительной шумо- и виброизоляцией дверей и арок, а также камерой переднего вида и передними парктрониками, системой контроля слепых зон, оригинальной мультимедиа, усилителем и сабвуфером, сигнализацией с возможностью управления через смартфон.

Кроме того, Lada Vesta оснащается тормозными суппортами красного цвета, альтернативными амортизаторами и пружинами. При этом общая сумма доработок составляет примерно 400 000 рублей.

Утверждается, что Vesta Sport использовалась исключительно в качестве автомобиля выходного дня.

Фото: www.auto.ru

Напомним, что цены на новую Vesta Sport лежат в диапазоне от 1 184 900 до 1 240 900 рублей. Под капотом модели располагается 145-сильный "атмосферник" объёмом 1,8 литра. Двигатель работает в связке с 5-ступенчатой "механикой" JR5. В шасси применены другие амортизаторы и стойки, тормоза с дисками увеличенного диаметра, заниженная до 162 мм подвеска.

Снаружи "заряженную" четырёхдверку отличает аэродинамический обвес, расширенная колея, 17-дюймовые литые диски на пяти болтах, спойлер. Салон получил сиденья с развитой боковой поддержкой, щиток приборов с красной подложкой, чёрный потолок. Рулевое колесо, рукоятка КП, ручник и подлокотник отделаны кожей с красной прострочкой.